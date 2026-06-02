Más de 50 escuelas del Sureste de Coahuila retomaron clases normales tras protesta magisterial

De acuerdo con estimaciones, alrededor de 500 maestros de educación especial, preescolar, primaria y secundaria participaron en la protesta realizada en Saltillo. Debido a que cada plantel tomó decisiones distintas para atender la ausencia de personal, según la Secretaría de Educación de Coahuila no existe un conteo oficial sobre cuántas escuelas suspendieron clases o registraron modificaciones en sus horarios.

Más de 50 escuelas de educación básica de la Región Sureste retomaron este martes sus actividades de manera normal, luego de que el pasado lunes ajustaran su operación debido a la participación de docentes en la movilización convocada para exigir mejoras laborales y cambios en el sistema de pensiones.

Mientras algunos planteles cancelaron actividades durante toda la jornada, otros permitieron la salida anticipada de los alumnos o enviaron únicamente a una parte de su personal a la movilización en representación de la comunidad escolar.

La protesta inició desde las 8:00 horas y se prolongó por cerca de siete horas. Durante aproximadamente tres horas, los docentes mantuvieron bloqueado el distribuidor vial El Sarape, uno de los principales puntos de circulación de la ciudad, antes de iniciar una mesa de diálogo con autoridades estatales y federales.

Entre las principales demandas planteadas por los manifestantes se encuentran la revisión de la Ley del ISSSTE de 2007, la eliminación de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para el cálculo de pensiones, el regreso a un sistema solidario de jubilaciones, mejoras en los servicios médicos, el pago puntual de salarios y retroactivos, así como el respeto a la antigüedad laboral.

Al arribar al lugar, el secretario de Educación de Coahuila, Emanuel Garza Fishburn, informó a los docentes que no se aplicarían descuentos salariales ni se registrarían faltas por su participación en la movilización, una de las principales inquietudes manifestadas por los participantes.

Posteriormente, acompañado por Juan Dávila, representante de la Secretaría de Gobernación del Gobierno de México en Coahuila, sostuvo un encuentro con los inconformes, quienes aceptaron trasladar la mesa de trabajo a las instalaciones de la Secretaría de Educación para liberar las vialidades.

Ya en la dependencia estatal, autoridades y representantes magisteriales revisaron punto por punto el pliego petitorio correspondiente a las secciones 5, 35 y 38 del SNTE. Como resultado del encuentro, ambas partes acordaron mantener una nueva reunión la próxima semana para dar seguimiento a los planteamientos y avanzar en la construcción de acuerdos.