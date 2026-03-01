Impulsa Fonacot incorporación patronal y coloca créditos récord en Coahuila

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 1 marzo 2026
    Impulsa Fonacot incorporación patronal y coloca créditos récord en Coahuila
    En 2025 se otorgaron más de 104 mil financiamientos con descuentos vía nómina y tasas preferenciales. ESPECIAL

Organismo federal suma 130 centros laborales afiliados al mes y coloca 3,405 mdp en préstamos durante 2025 en la entidad

El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores mantiene en Coahuila un ritmo sostenido de integración de centros laborales, con un promedio de 130 registros mensuales, informó su director estatal, Héctor Martínez Valdez.

El funcionario subrayó que la inscripción de los empleadores es una obligación establecida en la ley, por lo que el incumplimiento puede derivar en sanciones por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

TE PUEDE INTERESAR: Saraperos de Saltillo, Algodoneros de Unión Laguna y Acereros de Monclova tendrán juego con causa a beneficio de la niñez coahuilense

Explicó que el objetivo de estas jornadas es ampliar la cobertura del beneficio, de modo que más personas con empleo formal puedan acceder a financiamiento en condiciones preferenciales.

Martínez Valdez recalcó que todos los trámites son gratuitos y se realizan de manera directa, sin intermediarios. Advirtió que la institución no opera con gestores externos, por lo que pidió a la población evitar caer en fraudes.

MÁS DE 3 MIL 400 MILLONES DE PESOS COLOCADOS EN 2025

Durante 2025, el organismo alcanzó una colocación de 3 mil 405 millones de pesos en la entidad, cifra que permitió atender a 104 mil 865 personas con empleo formal.

De acuerdo con el titular, los recursos pueden destinarse a la adquisición de electrodomésticos, mobiliario, tecnología o para cubrir gastos médicos y educativos. Los préstamos se descuentan vía nómina, no requieren aval y ofrecen tasas competitivas.

“El acceso a financiamiento formal en condiciones accesibles representa una herramienta para fortalecer la economía familiar”, sostuvo.

El director estatal reiteró que la expansión del padrón patronal es clave para que el beneficio llegue a más trabajadores y contribuya a mejorar su calidad de vida.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Préstamos
crédito

Organizaciones


FONACOT

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La medida surge de la nueva Ley para la Regulación de Establecimientos Privados para la Atención a las Adicciones en Coahuila.

Anexos de Coahuila ahora deben reportar al MP ingresos y altas de pacientes con adicciones
El trámite es gratuito y se realizará en línea del 2 al 19 de marzo

Este lunes inicia registro de la Beca Rita Cetina en Coahuila
Los bisontes vuelven a correr los prados en una reserva en Cuatro Ciénegas

Saltillo: Fotoperiodismo de VANGUARDIA... lo mejor de febrero de 2026
true

El domingo de ‘El Mencho’: la falsa normalidad
true

Radiografía de la inseguridad: ENVIPE 2025
Consejeros de guerra de Trump

Consejeros de guerra de Trump
Reforma electoral: Cámbienselas todas... o mejor, rechácenla

Reforma electoral: Cámbienselas todas... o mejor, rechácenla
¿Medios de comunicación, los nuevos espacios de apuestas?

¿Medios de comunicación, los nuevos espacios de apuestas?