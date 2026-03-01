Impulsa Fonacot incorporación patronal y coloca créditos récord en Coahuila

El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores mantiene en Coahuila un ritmo sostenido de integración de centros laborales, con un promedio de 130 registros mensuales, informó su director estatal, Héctor Martínez Valdez.

El funcionario subrayó que la inscripción de los empleadores es una obligación establecida en la ley, por lo que el incumplimiento puede derivar en sanciones por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

TE PUEDE INTERESAR: Saraperos de Saltillo, Algodoneros de Unión Laguna y Acereros de Monclova tendrán juego con causa a beneficio de la niñez coahuilense

Explicó que el objetivo de estas jornadas es ampliar la cobertura del beneficio, de modo que más personas con empleo formal puedan acceder a financiamiento en condiciones preferenciales.

Martínez Valdez recalcó que todos los trámites son gratuitos y se realizan de manera directa, sin intermediarios. Advirtió que la institución no opera con gestores externos, por lo que pidió a la población evitar caer en fraudes.

MÁS DE 3 MIL 400 MILLONES DE PESOS COLOCADOS EN 2025

Durante 2025, el organismo alcanzó una colocación de 3 mil 405 millones de pesos en la entidad, cifra que permitió atender a 104 mil 865 personas con empleo formal.

De acuerdo con el titular, los recursos pueden destinarse a la adquisición de electrodomésticos, mobiliario, tecnología o para cubrir gastos médicos y educativos. Los préstamos se descuentan vía nómina, no requieren aval y ofrecen tasas competitivas.

“El acceso a financiamiento formal en condiciones accesibles representa una herramienta para fortalecer la economía familiar”, sostuvo.

El director estatal reiteró que la expansión del padrón patronal es clave para que el beneficio llegue a más trabajadores y contribuya a mejorar su calidad de vida.