Saraperos de Saltillo, Algodoneros de Unión Laguna y Acereros de Monclova tendrán juego con causa a beneficio de la niñez coahuilense

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Coahuila anunció la edición 2026 de los “Juegos con causa”, una iniciativa deportiva que busca recaudar fondos para intervenciones auditivas de alta especialidad en favor de niñas, niños y adolescentes.

En esta cruzada participan las tres novenas profesionales de la entidad: Saraperos de Saltillo, Acereros de Monclova y Algodoneros de Unión Laguna, que disputarán encuentros cuya taquilla será destinada a cubrir procedimientos como implantes cocleares y de conducción ósea.

La presidenta honoraria del organismo asistencial, Liliana Salinas Valdés, subrayó que cada entrada representa una oportunidad real para transformar la vida de menores con discapacidad auditiva. En el estado, alrededor de 30 pacientes esperan una cirugía cuyo costo oscila entre 300 mil y 500 mil pesos, según el diagnóstico.