Saraperos de Saltillo, Algodoneros de Unión Laguna y Acereros de Monclova tendrán juego con causa a beneficio de la niñez coahuilense

Coahuila
/ 1 marzo 2026
    Las tres novenas profesionales del estado disputarán encuentros cuya recaudación será destinada a intervenciones auditivas. CORTESÍA

Beisbol profesional se une por cirugías auditivas infantiles en Coahuila; convoca el DIF Estatal

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Coahuila anunció la edición 2026 de los “Juegos con causa”, una iniciativa deportiva que busca recaudar fondos para intervenciones auditivas de alta especialidad en favor de niñas, niños y adolescentes.

En esta cruzada participan las tres novenas profesionales de la entidad: Saraperos de Saltillo, Acereros de Monclova y Algodoneros de Unión Laguna, que disputarán encuentros cuya taquilla será destinada a cubrir procedimientos como implantes cocleares y de conducción ósea.

La presidenta honoraria del organismo asistencial, Liliana Salinas Valdés, subrayó que cada entrada representa una oportunidad real para transformar la vida de menores con discapacidad auditiva. En el estado, alrededor de 30 pacientes esperan una cirugía cuyo costo oscila entre 300 mil y 500 mil pesos, según el diagnóstico.

$!Autoridades del organismo asistencial llaman a la afición a participar y respaldar a menores en espera de cirugía.
Autoridades del organismo asistencial llaman a la afición a participar y respaldar a menores en espera de cirugía. CORTESÍA

“Cada boleto es esperanza. Con el respaldo de la afición podemos cambiar historias para siempre”, expresó.

TRES SEDES, UNA MISMA CAUSA

La serie arrancará el 24 de marzo en el Estadio Kickapoo Lucky Eagle, en Monclova; continuará el 28 de marzo en el Estadio Revolución, en Torreón; y cerrará el 29 de marzo en el Estadio Francisco I. Madero, en Saltillo.

Los boletos estarán disponibles en plataformas digitales y taquillas de cada inmueble, además de puntos autorizados por el organismo en las distintas regiones.

Los recursos obtenidos se destinarán de manera directa a los tratamientos, permitiendo que las y los beneficiarios accedan a una mejor comunicación, desarrollo académico y calidad de vida.

La invitación está abierta a la ciudadanía para respaldar esta jornada deportiva con impacto social, donde cada carrera anotada también suma oportunidades.

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

