“Impunidad en México genera la descomposición social”: Obispo de Saltillo

“Los desaparecidos son un tema que duele todavía en nuestro país. Hay desaparecidos aquí que tienen cinco, 10, 15 años. Es una situación difícil, pero que no mate la esperanza en Dios”, expresó por su parte durante una entrevista.

“De las cosas que nos enojan hoy es que ocurren crímenes y no se resuelven; no hay responsables, ni culpables, queda como si no pasara nada y es un sentimiento que nos delimita como sociedad. Es parte de esa descomposición del tejido social. Sigue habiendo estos temas de violencia”, dijo.

En ese sentido, dio un mensaje a las familias de personas desaparecidas a no quitar el dedo del renglón sobre la fe de Jesucristo.

“Aunque haya impunidad, vamos a tratar de que las cosas sean conforme a la ley y conforme al mandamiento del amor de Dios”, expresó.