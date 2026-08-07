IMSS Coahuila llama a reforzar prevención contra cáncer cervicouterino

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila llamó a reforzar las acciones de prevención y detección oportuna del cáncer cervicouterino, enfermedad que, según informó, se presenta con mayor frecuencia en mujeres mayores de 30 años. En el marco del Día Nacional de la Lucha contra el Cáncer Cervicouterino, que se conmemora el próximo 9 de agosto, la institución señaló que este padecimiento inicia en el cuello de la matriz y puede evolucionar hasta convertirse en un tumor maligno si no recibe atención.

De acuerdo con el IMSS, durante las primeras etapas las lesiones pueden no ser visibles ni generar molestias durante años. En fases más avanzadas pueden presentarse síntomas como sangrado anormal después de las relaciones sexuales, entre periodos menstruales o después de la menopausia, además de aumento del flujo vaginal con mal olor. La dependencia indicó que entre los factores de riesgo se encuentran iniciar relaciones sexuales antes de los 18 años, antecedentes de infecciones de transmisión sexual, infección cervicovaginal por el Virus del Papiloma Humano (VPH) y tener múltiples parejas sexuales. VACUNACIÓN Y PAPANICOLAOU, ENTRE LAS MEDIDAS Como parte de las estrategias preventivas, el IMSS informó que mantiene campañas de vacunación contra el VPH dirigidas a niñas de quinto grado de primaria, menores de 11 años no escolarizadas y adolescentes menores de 15 años que todavía no hayan recibido la dosis correspondiente.

La institución sostuvo que la vacunación permite disminuir de manera importante el riesgo de infección por VPH, por lo que exhortó a madres y padres de familia a mantener actualizado este esquema preventivo. Claribel Mariscal Ortiz, enfermera especialista en medicina de familia adscrita a la Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA) No. 89, explicó que a partir de los 25 años se ofrece el estudio de Papanicolaou a mujeres que ya iniciaron su vida sexual. Detalló que el procedimiento permite obtener una muestra de células del cuello uterino para identificar lesiones tempranas que pudieran evolucionar a cáncer. Después de dos estudios anuales con resultados normales, señaló, la recomendación es realizarlo cada tres años.

Everardo Santamaría, enfermero especialista en medicina de familia, agregó que el IMSS cuenta con personal capacitado para realizar estos estudios y llamó a las mujeres a no esperar hasta presentar síntomas para acudir a revisión. Finalmente, ambos especialistas invitaron a aprovechar los servicios preventivos gratuitos disponibles en las unidades médicas y señalaron que el cáncer cervicouterino se mantiene entre las neoplasias malignas más frecuentes entre las mujeres a nivel mundial.