Tres recomendaciones del IMSS para reducir el riesgo de infarto cerebral

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    Tres recomendaciones del IMSS para reducir el riesgo de infarto cerebral
    El control médico periódico permite identificar oportunamente alteraciones que elevan el riesgo de un evento cerebrovascular. MAGNIFIC

Controlar la presión arterial, cuidar la alimentación y hacer ejercicio son algunas de las acciones que ayudan a reducir el riesgo de infarto cerebral

De acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el 80 por ciento de los eventos cerebrovasculares atendidos en la institución corresponden a infartos por isquemia: un padecimiento que genera 80 mil consultas anuales.

Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) indicó que en 2024, esta causa provocó 34 mil 784 muertes en todo México.

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RECOMENDACIONES PARA PREVENIR INFARTOS CEREBRALES

Este suceso ocurre cuando un coágulo bloquea el flujo de sangre hacia una región del cerebro, impidiendo una correcta oxigenación que puede derivar en un daño permanente. Ante este escenario, el IMSS ha emitido una serie de hábitos a considerar:

1. Alimentación equilibrada: Es sumamente importante mantener una dieta rica en frutas y verduras, ya que esto contribuye a controlar el peso, reducir la presión arterial y mantener la glucosa en rangos saludables.

2. Actividad física: Se recomienda realizar ejercicio de forma regular para fortalecer el sistema cardiovascular y optimizar el metabolismo.

3. Control médico permanente: Es fundamental monitorear periódicamente la presión sanguínea y los niveles de glucosa.

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Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

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