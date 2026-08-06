Tres recomendaciones del IMSS para reducir el riesgo de infarto cerebral

Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) indicó que en 2024, esta causa provocó 34 mil 784 muertes en todo México.

De acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el 80 por ciento de los eventos cerebrovasculares atendidos en la institución corresponden a infartos por isquemia: un padecimiento que genera 80 mil consultas anuales.

RECOMENDACIONES PARA PREVENIR INFARTOS CEREBRALES

Este suceso ocurre cuando un coágulo bloquea el flujo de sangre hacia una región del cerebro, impidiendo una correcta oxigenación que puede derivar en un daño permanente. Ante este escenario, el IMSS ha emitido una serie de hábitos a considerar:

1. Alimentación equilibrada: Es sumamente importante mantener una dieta rica en frutas y verduras, ya que esto contribuye a controlar el peso, reducir la presión arterial y mantener la glucosa en rangos saludables.

2. Actividad física: Se recomienda realizar ejercicio de forma regular para fortalecer el sistema cardiovascular y optimizar el metabolismo.

3. Control médico permanente: Es fundamental monitorear periódicamente la presión sanguínea y los niveles de glucosa.