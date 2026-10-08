Indaga Fiscalía de Coahuila móvil personal en desaparición de funcionario
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La desaparición de un colaborador de la Fiscalía es investigada bajo una línea relacionada con su entorno personal y afectivo
El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, informó que las investigaciones sobre la desaparición de un colaborador de la Fiscalía General del Estado apuntan hacia un entorno de carácter personal y afectivo.
Al ser cuestionado sobre los avances en las indagatorias, el mandatario estatal respaldó las declaraciones brindadas por las autoridades ministeriales en torno a los hechos recabados desde las primeras horas.
“Yo me apegaría a lo que él ya comentó. Desde ayer tenemos información de esta situación y todo apunta a un tema, este, familiar, vínculo, eh, pues personal”, externó el titular del Ejecutivo.
Jiménez Salinas reiteró que los aspectos técnicos del caso son atendidos por la representación legal y la Fiscalía, conforme a los protocolos correspondientes.
“La investigación, ya lo comentó el fiscal, la parte técnica, pero sí es un tema relacionado a un asunto personal, de afectos personales”, concluyó el gobernador.