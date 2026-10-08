Indaga Fiscalía de Coahuila móvil personal en desaparición de funcionario

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, informó que las investigaciones sobre la desaparición de un colaborador de la Fiscalía General del Estado apuntan hacia un entorno de carácter personal y afectivo.

Al ser cuestionado sobre los avances en las indagatorias, el mandatario estatal respaldó las declaraciones brindadas por las autoridades ministeriales en torno a los hechos recabados desde las primeras horas.