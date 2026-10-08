Indaga Fiscalía de Coahuila móvil personal en desaparición de funcionario

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    Indaga Fiscalía de Coahuila móvil personal en desaparición de funcionario
    La Fiscalía General del Estado mantiene las investigaciones para esclarecer la desaparición de uno de sus colaboradores. ARCHIVO
Manuel Rodríguez
por Manuel Rodríguez

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La desaparición de un colaborador de la Fiscalía es investigada bajo una línea relacionada con su entorno personal y afectivo

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, informó que las investigaciones sobre la desaparición de un colaborador de la Fiscalía General del Estado apuntan hacia un entorno de carácter personal y afectivo.

Al ser cuestionado sobre los avances en las indagatorias, el mandatario estatal respaldó las declaraciones brindadas por las autoridades ministeriales en torno a los hechos recabados desde las primeras horas.

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“Yo me apegaría a lo que él ya comentó. Desde ayer tenemos información de esta situación y todo apunta a un tema, este, familiar, vínculo, eh, pues personal”, externó el titular del Ejecutivo.

Jiménez Salinas reiteró que los aspectos técnicos del caso son atendidos por la representación legal y la Fiscalía, conforme a los protocolos correspondientes.

“La investigación, ya lo comentó el fiscal, la parte técnica, pero sí es un tema relacionado a un asunto personal, de afectos personales”, concluyó el gobernador.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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