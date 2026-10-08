Christa Pike está enfadada y confundida tras sobrevivir a un intento de ejecución, según declaró su abogado
El abogado describió a su clienta como “enojada y confundida” después de recuperar la conciencia
Christa Pike, condenada a muerte en Tennessee, despertó seis días después de haber sido sometida a una inyección letal que no consiguió causarle la muerte.
Su abogado, Randy Spivey, aseguró que la mujer se encuentra consciente, aunque presenta importantes problemas físicos y cognitivos.
Según Spivey, Pike comenzó a hablar el martes, cuando el personal médico se preparaba para retirarle el soporte vital.
Sus primeras preguntas fueron aparentemente sencillas, pero reveladoras de su estado de desorientación: “¿Dónde estoy?” y “¿Quién eres?”.
El abogado describió a su clienta como “enojada y confundida” después de recuperar la conciencia.
Pike, de 50 años, permanece hospitalizada y enfrenta una recuperación que podría prolongarse durante semanas o incluso meses.
Su estado de salud continúa siendo delicado. De acuerdo con su equipo legal, todavía no puede mover los brazos ni tragar adecuadamente y presenta cierto grado de confusión cognitiva.
También ha desarrollado neumonía y un coágulo sanguíneo en uno de sus brazos. Cuando sus abogados la visitaron el martes, sus manos estaban extremadamente hinchadas y permanecía esposada a una cama.
UNA EJECUCIÓN QUE TERMINÓ EN UN HOSPITAL
La ejecución de Pike tuvo lugar el 30 de septiembre en Tennessee. Durante el procedimiento, se le permitió pronunciar unas últimas palabras.
Aproximadamente cinco minutos después, manifestó que sentía dolor en uno de sus brazos.
Posteriormente pareció perder el conocimiento. Sin embargo, continuó respirando con dificultad durante un periodo prolongado.
Los medios de comunicación que presenciaban el procedimiento fueron finalmente retirados de la zona de testigos y, cerca de 90 minutos después de que comenzara la ejecución, Pike fue trasladada en ambulancia a un hospital.
Los motivos por los que la inyección letal no produjo el resultado esperado todavía no han sido esclarecidos.
Especialistas en anestesiología y procedimientos de inyección letal han planteado la posibilidad de que las vías intravenosas no funcionaran correctamente y que los medicamentos se acumularan en los tejidos en lugar de ingresar de manera adecuada al torrente sanguíneo.
Los abogados de Pike sostienen que, aparentemente, ningún integrante del equipo encargado de la ejecución detectó a tiempo que las vías intravenosas podían estar mal colocadas o que las venas habían sufrido daños.
Hasta ahora, las autoridades de Tennessee no han ofrecido una explicación definitiva sobre lo ocurrido.
EL ESTADO DEBERÁ CONSERVAR LAS PRUEBAS
El caso ha abierto además una disputa judicial sobre la información relacionada con el procedimiento.
Durante una audiencia celebrada el miércoles, una jueza ordenó al Departamento Correccional de Tennessee preservar las evidencias relacionadas con la ejecución.
La medida contempla, entre otros elementos, grabaciones, declaraciones de testigos, correos electrónicos, medicamentos, jeringas, vías intravenosas y otros materiales médicos utilizados durante el procedimiento.
La jueza I’Ashea Myles señaló que pretende emitir una orden amplia para garantizar que las pruebas permanezcan disponibles mientras los abogados de Pike investigan lo ocurrido.
La Fiscalía General de Tennessee sostuvo que una orden de este tipo no era necesaria porque algunas evidencias ya habían sido recopiladas y documentadas.
Los abogados de Pike, sin embargo, consideran indispensable una investigación exhaustiva y han acusado al estado de haber mantenido en secreto aspectos importantes del procedimiento.
¿PODRÍA TENNESSEE VOLVER A INTENTAR EJECUTARLA?
Una de las principales incógnitas ahora es qué ocurrirá con la sentencia de muerte de Pike.
Sus abogados están solicitando al gobernador republicano Bill Lee que conmute la pena y argumentan que su clienta ya ha sufrido lo suficiente después del intento de ejecución.
Lee todavía no ha anunciado qué decisión tomará.
El gobernador, además, suspendió la única otra ejecución que estaba programada para este año en Tennessee y ordenó una revisión del procedimiento. El director de la prisión estatal también presentó su renuncia tras lo sucedido.
La situación plantea una cuestión particularmente compleja: si Pike logra recuperar suficientemente sus capacidades físicas y mentales, el estado podría intentar ejecutar nuevamente la sentencia.
El especialista en anestesiología Joel Zivot, quien asesoró al equipo legal de Pike, advirtió que podrían pasar semanas o meses antes de conocer el alcance definitivo de las lesiones y determinar cuál será su recuperación neurológica.
EL CASO VUELVE A PONER BAJO ESCRUTINIO LA INYECCIÓN LETAL
El Centro de Información sobre la Pena de Muerte considera a Pike la primera persona conocida que ha sobrevivido después de recibir los fármacos utilizados en una ejecución mediante inyección letal.
Su caso ha vuelto a colocar bajo el foco el funcionamiento de este método de ejecución y los protocolos empleados por los estados estadounidenses para llevarlo a cabo.
Mientras los abogados de Pike buscan reconstruir cada minuto del procedimiento, las autoridades aún no han explicado públicamente qué salió mal.
Fuera del tribunal, el caso también generó una confrontación entre quienes apoyan a Pike y quienes consideran que la atención pública debería centrarse en Colleen Slemmer, la joven por cuyo asesinato Pike fue condenada.
Michelle Nowell, una de las personas que se manifestaron en apoyo de la víctima, resumió esa postura al gritar “Justicia para Colleen” mientras los abogados de Pike hablaban con sus seguidores.
“La víctima es Colleen. La víctima no es Christa Pike”, afirmó.