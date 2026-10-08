Christa Pike está enfadada y confundida tras sobrevivir a un intento de ejecución, según declaró su abogado

Christa Pike, condenada a muerte en Tennessee, despertó seis días después de haber sido sometida a una inyección letal que no consiguió causarle la muerte. Su abogado, Randy Spivey, aseguró que la mujer se encuentra consciente, aunque presenta importantes problemas físicos y cognitivos.

Según Spivey, Pike comenzó a hablar el martes, cuando el personal médico se preparaba para retirarle el soporte vital. Sus primeras preguntas fueron aparentemente sencillas, pero reveladoras de su estado de desorientación: “¿Dónde estoy?” y “¿Quién eres?”. El abogado describió a su clienta como “enojada y confundida” después de recuperar la conciencia. Pike, de 50 años, permanece hospitalizada y enfrenta una recuperación que podría prolongarse durante semanas o incluso meses. Su estado de salud continúa siendo delicado. De acuerdo con su equipo legal, todavía no puede mover los brazos ni tragar adecuadamente y presenta cierto grado de confusión cognitiva. También ha desarrollado neumonía y un coágulo sanguíneo en uno de sus brazos. Cuando sus abogados la visitaron el martes, sus manos estaban extremadamente hinchadas y permanecía esposada a una cama.

UNA EJECUCIÓN QUE TERMINÓ EN UN HOSPITAL La ejecución de Pike tuvo lugar el 30 de septiembre en Tennessee. Durante el procedimiento, se le permitió pronunciar unas últimas palabras. Aproximadamente cinco minutos después, manifestó que sentía dolor en uno de sus brazos. Posteriormente pareció perder el conocimiento. Sin embargo, continuó respirando con dificultad durante un periodo prolongado. Los medios de comunicación que presenciaban el procedimiento fueron finalmente retirados de la zona de testigos y, cerca de 90 minutos después de que comenzara la ejecución, Pike fue trasladada en ambulancia a un hospital. Los motivos por los que la inyección letal no produjo el resultado esperado todavía no han sido esclarecidos. Especialistas en anestesiología y procedimientos de inyección letal han planteado la posibilidad de que las vías intravenosas no funcionaran correctamente y que los medicamentos se acumularan en los tejidos en lugar de ingresar de manera adecuada al torrente sanguíneo. Los abogados de Pike sostienen que, aparentemente, ningún integrante del equipo encargado de la ejecución detectó a tiempo que las vías intravenosas podían estar mal colocadas o que las venas habían sufrido daños. Hasta ahora, las autoridades de Tennessee no han ofrecido una explicación definitiva sobre lo ocurrido.