¿Qué revela el lenguaje corporal de la madre de ‘Los Cuates’ de Torreón? Esto dice Maryfer Centeno

Centeno también analizó un fragmento de la entrevista que Excélsior realizó a la madre de los jóvenes hermanos.

En entrevista con Ángel Carrillo para Telediario Matutino, la mujer habló sobre la situación legal de sus hijos, rechazó que fueran responsables de los delitos que se les atribuyen y pidió a las autoridades realizar una investigación exhaustiva del caso.

La entrevista de Telediario a Maribel Garza, madre de los adolescentes señalados por su presunta participación en los hechos violentos registrados en una secundaria general número 13 de Torreón, generó nuevas reacciones luego de que la especialista en lenguaje corporal Maryfer Centeno difundiera un análisis sobre el comportamiento de la mujer durante sus declaraciones.

La madre de los adolescentes también solicitó públicamente apoyo de asesores legales para enfrentar el proceso y sostuvo su postura respecto a la inocencia de sus hijos.

A partir de esa conversación, Centeno publicó un video en el que examinó algunos de los movimientos, expresiones y comportamiento de Garza mientras respondía a las preguntas del periodista.

’SE VE DESCONECTADA DE LA REALIDAD’

De acuerdo con la especialista, algunos de los elementos observados durante la entrevista podrían estar relacionados con una respuesta emocional de gran intensidad. Centeno sostuvo que vio mucha autocensura en su hablar, por lo que cree que sí sabía o al menos tenía la sospecha de lo que estaban haciendo sus hijos porque aprieta la mandíbula y su actitud al escuchar.

Además, Centeno indica que la mujer parecía desconectada de lo que ocurría a su alrededor y planteó que su comportamiento podía ser compatible con una reacción ante una experiencia traumática.

“Se ve completamente desconectada de la realidad, esta mujer no tiene la capacidad de recibir una noticia tan devastadora como enterarse que sus hijos cometieron un acto tan atroz”, afirmó Centeno durante su análisis.

La especialista también se refirió a la manera en que Garza insistió en defender a sus hijos y a lo que describió como dificultades para mantener una conversación fluida.

“Son síntomas de lo que es un trauma psicológico (...) Estando aquí parece que no está, la señora no entiende nada”, señaló.

Sin embargo, este tipo de interpretaciones deben tomarse con cautela. El análisis de expresiones faciales, posturas y movimientos corporales no permite por sí mismo establecer un diagnóstico psicológico ni determinar si una persona dice la verdad o miente.