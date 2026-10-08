DIF Ramos Arizpe refuerza programas de salud mental y prevención del suicidio en jóvenes

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    DIF Ramos Arizpe refuerza programas de salud mental y prevención del suicidio en jóvenes
    Tomás Gutiérrez Merino, alcalde de Ramos Arizpe, impulsa acciones de atención psicológica y prevención del suicidio entre estudiantes. CORTESÍA

El DIF Ramos Arizpe lleva atención psicológica y pláticas de prevención del suicidio a planteles educativos

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, a través del sistema DIF local, mantiene de forma permanente una serie de acciones orientadas a la atención psicológica de la juventud en los distintos planteles educativos de la localidad.

Teresita Escalante, presidenta honoraria del DIF Ramos Arizpe, destacó la labor conjunta que realizan las áreas especializadas de la administración municipal con instancias del estado para brindar una cobertura integral a los estudiantes.

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“Estamos trabajando ahorita por medio de tanto el departamento de psicología como el departamento de Pronif y tenemos también el departamento de Caif, que es del estado”, explicó Teresita Escalante sobre el esquema operativo actual.

La titular del organismo señaló que el personal acude directamente a las aulas para impartir pláticas sobre temas prioritarios, enfocado principalmente en “las edades, pues, más vulnerables” dentro del entorno escolar.

“Ahorita están dando pláticas tanto PRONIF como el departamento de psicología van a las escuelas en donde les dan pláticas sobre todo con temas importantes que van enfocados a ellos en cuestión de prevención del suicidio”, puntualizó la presidenta honoraria.

Como parte de estas estrategias para abrir espacios de diálogo, el alcalde sostuvo encuentros con directivos y representantes de diversas instituciones educativas, abarcando desde el nivel secundaria hasta las universidades de la zona.

“Se busca atender a más jóvenes que sean escuchados, que se fomente más el tema de la atención psicológica, porque a veces lo consideran todo un tabú, a la gente no le gusta hablar de sus emociones”, indicó Escalante.

Dentro de este marco de sensibilización, el Teatro de la Ciudad de Ramos Arizpe albergó una conferencia magistral sobre prevención del suicidio, impartida por un expositor canadiense en coordinación con el Gobierno de Coahuila.

“Todo el público que tuvimos estuvo lleno el teatro, fue precisamente trajimos muchachos de secundaria y preparatoria en donde estuvieron al final de la conferencia ellos estuvieron preguntando”, relató Teresita Escalante al resaltar el interés estudiantil.

Esta iniciativa municipal se suma al modelo promovido por el DIF Coahuila y el grupo Inspira, encabezado por la señora Paola Rodríguez López, buscando replicar estas acciones preventivas para hacer frente a la problemática en la región.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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