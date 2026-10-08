POLITICÓN: Manolo Jiménez toma distancia del proceso de liquidación de AHMSA ante ‘síntomas extraños’

I. PISTA VACÍA El Aeropuerto de Tulum fue inaugurado en 2023 como una de las grandes obras del sexenio de López Obrador. Tres años después enfrenta una realidad menos espectacular: entre enero y julio perdió 33 por ciento de pasajeros y, sólo en agosto, los viajeros internacionales cayeron 76.4 por ciento comparado con el mismo mes del año pasado. Claudia Sheinbaum atribuye parte del problema al encarecimiento de la turbosina; especialistas agregan precios altos, mala conexión terrestre y menor atractivo del destino. La terminal está ahí, nueva y reluciente. El detalle es conseguir quién quiera usarla. Porque construir un aeropuerto es infraestructura; hacerlo competitivo es otra cosa. II. NO BASTA Y quizá Tulum sea una buena fotografía del problema nacional. México cayó siete lugares en el ranking mundial de competitividad del IMD 2026 y terminó en el sitio 62; infraestructura y eficiencia gubernamental aparecen entre sus debilidades. No significa que la economía esté en ruinas: México mantiene su fortaleza exportadora. Pero competir exige mucho más: seguridad, energía, reglas claras, justicia que funcione y certeza para quien arriesga su dinero. Un gobierno puede atraer inversiones o espantarlas con sus decisiones...

III. TRES CARTAS Terminadas las entrevistas para presidir el IEC, nos cuentan que Leticia Bravo Ostos no se limita a observar el proceso, como siempre. La consejera tendría al menos dos cartas sobre la mesa y ambas juegan de locales: Zayra Astrid Rodríguez Salazar y Guadalupe Abigail Salazar Celaya son actualmente asesoras en la consejería de Bravo y ambas llegaron a la lista de 18 finalistas. En público, por supuesto, son dos aspirantes más y será el Consejo General del INE el que decida. Pero en los pasillos del instituto la lectura es otra: Lety no tendría una candidata, sino dos opciones. ¿Pluralidad o plan A y B? IV. PATEAR EL BOTE Por cierto, hay quienes aseguran que la espera por la definición de la nueva presidencia del IEC podría prolongarse más allá de la fecha límite que establece la convocatoria, cuya última etapa ya ha sido desahogada. ¿Acaso es eso posible?, se preguntará algún observador afecto al rigor en la aplicación de las reglas. Y la respuesta es simple: ¿quién es el valiente que va a obligar al INE a sujetarse a los calendarios previamente establecidos?

V. MANZANA MAGULLADA Como ya lo hemos comentado en este espacio, en el PRI dan por hecho que Karen Sánchez no repetirá como candidata en Arteaga. Lo nuevo es lo que viene después. Nos cuentan que Carlos Robles revisa con cuidado el relevo porque la administración de la alcaldesa y el Cabildo dejaron suficiente desgaste como para no equivocarse otra vez. Y el antecedente preocupa: Karen ganó una elección cerrada y ahora entregará un PRI bastante más lastimado que el que recibió. Ser de Arteaga no garantiza saber gobernarlo, y eso ya quedó demostrado. ¿A quién escogerá Robles, o quien en realidad decida? VI. CON LUPA Nos cuentan que el perfil ideal está bastante claro: alguien de Arteaga, que conozca el municipio desde antes y no a partir de que apareció una candidatura en el horizonte; que pueda gobernarlo y tenga relación con los distintos grupos, incluidos los Durán. En el PRI pueden gustarles poco, pero saben contar votos y no están para regalar ninguno después del desgaste de Karen Sánchez. Una dirección nueva acredita domicilio; conocer Arteaga requiere algo más. Por eso Carlos Robles debe revisar nombres con lupa...

VII. ¿AHORA SÍ? El titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, afirmó ayer que la dependencia a su cargo ya tiene un “proyecto definitivo” para corregir el trazo del tramo “Los Chorros”, en la carretera 57. No es la primera vez que sabemos de la existencia del proyecto ejecutivo y, frente a las afirmaciones de Esteva, la pregunta es, una vez más, la misma: ¿se va a incluir el proyecto en el presupuesto de egresos del año próximo? Porque lo realmente importante no es escuchar, una y otra vez, que en el papel ya se resolvió el problema, sino que ello ocurra en la realidad. VIII. PURAS PROMESAS... El punto es que sobre el costo y, sobre todo, el palomeo del dinero para realizar la obra, Esteva no dijo nada. Los optimistas quieren creer que el proyecto va a incluirse en la bolsa de 27 mil millones de pesos que el presupuesto federal del año próximo contempla para la conservación de la red carretera del país, pero mientras la lista de acciones a financiarse con ese dinero no contemple la relativa al famoso tramo, pues todo queda en promesas...

IX. PRECAUCIÓN Hace bien el gobernador Manolo Jiménez en tomar una cautelosa distancia del proceso de liquidación de Altos Hornos de México. Y es que al decir ayer que “hay ciertos síntomas algo extraños” en torno a la oferta que hace ya casi dos semanas realizó José Arturo Domínguez Arteaga, pero que no ha respaldado con ningún documento que acredite su seriedad, el mandatario solamente se hace eco de lo que múltiples voces vienen advirtiendo desde el principio: no hay evidencia de que la situación de la acerera se haya resuelto. No hay descalificación hacia nadie en las declaraciones del Ejecutivo, pero sí una toma de distancia ante el ingrato desenlace que se ve venir...