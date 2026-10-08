Carrera Chuy Flores 2026: a una semana de la edición 15 en Saltillo

A una semana de que se realice la 15ª edición de la Carrera Chuy Flores, la organización reporta que ya se ha cubierto alrededor del 70 por ciento del cupo, por lo que continúa la invitación a quienes todavía buscan sumarse al evento del próximo domingo 18 de octubre en Saltillo. La carrera ofrecerá recorridos de 5K y 10K, además de una prueba infantil de 1K para menores de 13 años. Las competencias para adultos comenzarán a las 7:30 horas, mientras que la salida infantil está programada para las 9:00.

La salida y meta estarán ubicadas sobre Salvador González Lobo, esquina con Venustiano Carranza, a un costado de la Rectoría. El recorrido contempla una vuelta para los participantes de 5 kilómetros y dos para quienes completen los 10K. Uno de los elementos que se mantiene en esta edición es el costo de inscripción, de 40 pesos. La cuota busca que la carrera permanezca al alcance de corredores de diferentes edades y niveles.

Quienes quieran llevar la playera conmemorativa podrán adquirirla por 120 pesos. Esta compra es opcional y no forma parte obligatoria de la inscripción. Para esta edición se prepararon 700 medallas para los primeros corredores que crucen la meta. El evento también contempla categorías para personas invidentes y en silla de ruedas, quienes pueden participar sin costo y competir por premios en efectivo. La premiación contempla 500 pesos para el primer lugar, 300 para el segundo y 200 para el tercero en las categorías de 5K y 10K, tanto varonil como femenil, así como en las pruebas de 10K para corredores invidentes y personas en silla de ruedas. Las inscripciones continúan disponibles en D’Luxe, Gato Araiza, Frutería Los Güeros y Muebles Chuy, en Ramos Arizpe. Con el 70 por ciento del cupo ya ocupado, la organización busca que los corredores que todavía no se han registrado aprovechen los próximos días para asegurar su lugar y participar en una jornada que reúne a familias, amigos y corredores de distintas edades. La Carrera Chuy Flores nació en 2009, cuando Jesús Flores organizó una competencia para celebrar haber completado 100 carreras. Quince ediciones después, el evento mantiene su cuota accesible y su convocatoria abierta a la comunidad.

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