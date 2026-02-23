Indignación por maltrato animal en Ramos Arizpe: rescatan a perrita y anuncian proceso legal contra agresor

RAMOS ARIZPE, COAH.– La difusión de un video que muestra la agresión directa contra una perrita al interior de un domicilio en Ramos Arizpe desató una ola de indignación en redes sociales y movilizó a autoridades municipales, rescatistas y asociaciones protectoras de animales, logrando el aseguramiento del animal y su traslado inmediato a valoración veterinaria.

El material fue compartido por el exsenador por Coahuila y activista contra el maltrato animal, Alejandro Gutiérrez, quien exhibió las imágenes captadas en video donde se observa a un hombre sacar a la perrita de una casita instalada en lo que aparenta ser el patio de su vivienda para luego patearla en repetidas ocasiones.

TE PUEDE INTERESAR: Crueldad animal en Saltillo llegará a denuncia penal; un caso agravado se registra cada dos semanas

Las escenas generaron una reacción inmediata entre usuarios y colectivos animalistas, quienes exigieron justicia y castigo ejemplar para el agresor.

COORDINACIÓN ENTRE ACTIVISTAS Y AUTORIDADES

Tras la publicación, el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, respondió públicamente solicitando la dirección exacta donde ocurrían los hechos para intervenir de manera directa.

De acuerdo con los involucrados, se estableció una coordinación entre el gobierno municipal, rescatistas independientes y asociaciones civiles para concretar el rescate. Entre quienes acudieron al sitio estuvo el joven rescatista Daniel Martínez, ampliamente conocido en la comunidad animalista local.