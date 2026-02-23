Indignación por maltrato animal en Ramos Arizpe: rescatan a perrita y anuncian proceso legal contra agresor
El caso, difundido en redes sociales por el exsenador coahuilense y activista animalista, derivó en la intervención del Ayuntamiento, rescatistas independientes y asociaciones civiles
RAMOS ARIZPE, COAH.– La difusión de un video que muestra la agresión directa contra una perrita al interior de un domicilio en Ramos Arizpe desató una ola de indignación en redes sociales y movilizó a autoridades municipales, rescatistas y asociaciones protectoras de animales, logrando el aseguramiento del animal y su traslado inmediato a valoración veterinaria.
El material fue compartido por el exsenador por Coahuila y activista contra el maltrato animal, Alejandro Gutiérrez, quien exhibió las imágenes captadas en video donde se observa a un hombre sacar a la perrita de una casita instalada en lo que aparenta ser el patio de su vivienda para luego patearla en repetidas ocasiones.
Las escenas generaron una reacción inmediata entre usuarios y colectivos animalistas, quienes exigieron justicia y castigo ejemplar para el agresor.
COORDINACIÓN ENTRE ACTIVISTAS Y AUTORIDADES
Tras la publicación, el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, respondió públicamente solicitando la dirección exacta donde ocurrían los hechos para intervenir de manera directa.
De acuerdo con los involucrados, se estableció una coordinación entre el gobierno municipal, rescatistas independientes y asociaciones civiles para concretar el rescate. Entre quienes acudieron al sitio estuvo el joven rescatista Daniel Martínez, ampliamente conocido en la comunidad animalista local.
A través de sus redes sociales, Martínez informó:
“Actualización amig@s: la perrita agredida en Ramos ya vamos rumbo a la veterinaria para que la revise un médico veterinario y determine su estado de salud; le harán unas radiografías y será esterilizada. Le doy las gracias a Dignidad Animal A.C., quien en conjunto con el alcalde Tomás Gutiérrez Merino apoyaron para que este rescate fuera posible”.
En su mensaje también agradeció el respaldo de Claudia Castillo, Laureano —identificado como buscador de perros—, integrantes de la comunidad animalista de Ramos Arizpe, así como de la Policía Municipal, además del propio Alejandro Gutiérrez y Juan José Cornejo Martínez por facilitar la coordinación.
VALORACIÓN MÉDICA Y NUEVA VIDA
La perrita, ahora nombrada “Paloma”, fue trasladada a una clínica veterinaria donde se le practican estudios, incluidas radiografías, para descartar fracturas o lesiones internas derivadas de los golpes.
De acuerdo con lo informado por los rescatistas, permanecerá bajo observación médica durante varios días y posteriormente será esterilizada como parte del protocolo de protección y bienestar animal.
El caso no quedará únicamente en el rescate. Según lo difundido por los activistas, el presunto agresor enfrentará un proceso legal para que responda por los hechos.
EXIGEN JUSTICIA Y SANCIONES EJEMPLARES
La difusión del video generó cientos de comentarios de indignación, donde ciudadanos exigieron la aplicación estricta de la ley en materia de maltrato animal, recordando que en Coahuila este delito puede ser sancionado con multas e incluso prisión, dependiendo de la gravedad del daño.
Colectivos animalistas señalaron que la visibilización pública fue clave para la rápida intervención, subrayando la importancia de denunciar y documentar cualquier acto de violencia contra animales.
El rescate de “Paloma” se convirtió así en un ejemplo de coordinación entre sociedad civil y autoridades municipales, pero también reavivó el debate sobre la necesidad de fortalecer la cultura de respeto y protección hacia los animales domésticos en la región.
Mientras tanto, la perrita permanece bajo cuidado veterinario, con la expectativa de recuperarse plenamente y, eventualmente, encontrar un entorno seguro lejos de cualquier forma de violencia.