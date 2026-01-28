Crueldad animal en Saltillo llegará a denuncia penal; un caso agravado se registra cada dos semanas

El asesinato de “Negrita”, una perrita víctima de crueldad extrema, será llevado a denuncia penal ante la Fiscalía del Estado de Coahuila, informó Alejandro Gutiérrez, de la fundación Dignidad Animal, A.C., al señalar que este tipo de hechos constituyen delitos y requieren seguimiento judicial para evitar la impunidad.

Tras recibir el reporte por parte de la familia dueña de la mascota, la organización activó un protocolo de verificación del caso y notificó a la autoridad correspondiente. Con conocimiento de la Fiscalía, el cuerpo de la perrita fue trasladado a una clínica veterinaria certificada para la realización de la necropsia, procedimiento necesario para sustentar legalmente la denuncia penal.

“Tenemos un área de comunicación directa con la Fiscalía del Estado. Ahí entramos, notificamos de este hecho, pero para que las cosas sean más ágiles, llevamos el cuerpo a una veterinaria para que se haga la necropsia y determinar si el caso deriva a lo penal”, dijo Gutierrez.

Además, compartió que la perrita había acompañado a la familia durante siete años, por lo que su muerte tuvo un impacto profundo. Señaló que el caso se agrava por el contexto emocional que atraviesan los dueños, ya que hace aproximadamente 10 meses la familia perdió a una hija, lo que incrementó el dolor por la pérdida del animal.

“Para ellos no era solo un animal, era parte de su vida y de su compañía. La familia está muy afectada y lo único que pide es que este hecho no quede impune”, expresó.

El animalista precisó que es importante diferenciar entre maltrato animal y crueldad agravada, ya que no se atienden de la misma forma. Indicó que los reportes por maltrato —que derivan en sanciones administrativas— se reciben de manera diaria, con entre 10 y 15 llamadas al día, relacionadas con condiciones inadecuadas o negligencia.

En contraste, los casos de crueldad agravada, tipificados como delito penal, se presentan con menor frecuencia, pero con un nivel de violencia mayor. De acuerdo con la fundación, este tipo de hechos ocurre aproximadamente uno cada dos semanas en Saltillo y municipios cercanos.

Actualmente, Dignidad Animal, A.C. da seguimiento a siete casos judicializados. Gutiérrez añadió que los reportes de crueldad se han concentrado principalmente en el sur de la ciudad —como el caso de “Negrita”—, aunque también se han documentado casos en Ramos Arizpe. Subrayó que la fundación actúa como coadyuvante, aportando información y acompañamiento, sin sustituir las funciones de las autoridades.

Finalmente, llamó a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho de crueldad animal, al destacar que solo mediante la denuncia formal es posible que estos delitos sean investigados y sancionados conforme a la ley.