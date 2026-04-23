Ingeniería en acción: UAdeC impulsa talento estudiantil con la ‘Gravity Race’ en Arteaga

ARTEAGA, COAH.- La Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Facultad de Sistemas Unidad Sureste, consolidó un espacio de aprendizaje aplicado con la realización de la octava edición de la carrera Pumas “Gravity Race”, una competencia que fusiona el conocimiento ingenieril con la práctica en escenarios reales. El evento, desarrollado sobre la calle Enrique Garza, a la entrada del municipio de Arteaga, reunió a 19 equipos participantes —además de 2 en modalidad de exhibición— integrados por estudiantes que diseñaron, construyeron y pusieron a prueba vehículos sin motor, evaluados tanto por su desempeño en pista como por sus características técnicas.

AULA ABIERTA SOBRE RUEDAS Durante el arranque, autoridades universitarias y municipales destacaron el valor formativo de esta actividad. En representación del rector, Octavio Pimentel Martínez, acudió Eli Contreras Nájera, quien reconoció el compromiso, la creatividad y el nivel técnico de los equipos.

Por su parte, la directora del plantel, María del Carmen Coronado Rivera, subrayó que la competencia trasciende lo deportivo para convertirse en un laboratorio práctico donde el estudiantado aplica conocimientos de física, mecánica, soldadura y cálculo de torque. “La Gravity Race es una oportunidad para que las y los alumnos lleven la teoría al terreno real, resuelvan problemas y desarrollen habilidades clave para su ejercicio profesional”, enfatizó.

INNOVACIÓN QUE COMPITE Tras el banderazo de salida, los prototipos descendieron por el circuito en una jornada que combinó precisión técnica, estrategia y diseño. El jurado evaluó aspectos como estabilidad, velocidad, seguridad e innovación estructural. Al finalizar, se reconoció a los proyectos más destacados: el primer lugar obtuvo 3 mil pesos y la copa “Gravity”; el segundo lugar recibió 2 mil pesos y el tercero mil pesos, en un esquema que premia tanto el rendimiento como la calidad del diseño. La Pumas “Gravity Race” se consolida así como una plataforma integral que fomenta el trabajo colaborativo, la creatividad y la resolución de problemas, al tiempo que fortalece la formación profesional de futuros ingenieros en Coahuila.

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