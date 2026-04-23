Más de 8 mil propuestas: niñas y niños toman el Cabildo en Saltillo

Durante la sesión, 21 participantes asumieron cargos como parte de este ejercicio cívico, luego de un proceso que incluyó la selección de semifinalistas y una votación con apoyo del Instituto Electoral de Coahuila.

Con más de 8 mil propuestas recibidas, el Cabildo Infantil 2026 se convirtió en un espacio donde niñas y niños de Saltillo llevaron sus ideas sobre seguridad, medio ambiente, inclusión y calidad de vida directamente al gobierno municipal.

El alcalde Javier Díaz González destacó que este tipo de ejercicios fortalecen la participación desde temprana edad y permiten formar ciudadanía. “La participación de ustedes no termina hoy, este día es apenas el comienzo. Las ideas que hoy comparten tienen valor y nos corresponde a nosotros, como autoridades, escucharlas y tomarlas en cuenta”, expresó.

Las propuestas presentadas por las y los estudiantes abordaron temas como manejo de emociones, inclusión, actividades recreativas, medio ambiente, cuidado animal, espacios urbanos, empleo, seguridad en las colonias, protección a la niñez, educación y tecnología.

De acuerdo con la información, en esta edición se recibieron 8 mil 166 propuestas, cifra que duplicó las registradas el año anterior. Todas fueron analizadas por un jurado especializado, que seleccionó a 192 semifinalistas y posteriormente a los 21 integrantes del Cabildo Infantil.

Tras la sesión, las propuestas fueron entregadas al alcalde, quien señaló que serán canalizadas a las comisiones edilicias correspondientes para su análisis.

El Cabildo Infantil 2026 quedó conformado por:

1. Gael Emiliano Agundis Rodríguez, Presidente Municipal Infantil.

2. Camilo Emanuel Martínez García, Secretario del Ayuntamiento.

3. Jimena Morelos Dávila, Síndica de Mayoría.

4. Arlette Ayala Alvarado, Síndica de Vigilancia.

5. Juan Mateo Acosta Reyna, Primer Regidor.

6. Hanna Valentina Cárcamo Castillo, Segunda Regidora.

7. Alexa Danae Reyna Perales, Tercera Regidora.

8. Esteban Ramón de Jesús Martínez Oyervides, Cuarto Regidor.

9. Luis Emiliano Garza Carrillo, Quinto Regidor.

10. Tamara Aitana Navarrete Martínez, Sexta Regidora.

11. Edwin Mateo Agüero Valdés, Séptimo Regidor.

12. Emiliano Rodríguez Vega, Octavo Regidor.

13. Elián Mauricio Pérez Flores, Noveno Regidor.

14. Israel Pérez Rivera, Décimo Regidor.

15. Daleyssa Barragán González, Décima Primera Regidora.

16. Ángel Josué Flores López, Décimo Segundo Regidor.

17. Maggie Linares Vélez, Décima Tercera Regidora.

18. Mía Alejandra Anaya Carrillo, Décima Cuarta Regidora.

19. Nailea Ollervides Martínez, Décima Quinta Regidora.

20. Alejandro Villar Galindo, Décimo Sexto Regidor.

21. Camila Sofía Rangel Esparza, Décima Séptima Regidora.

Al evento asistieron también autoridades municipales, estatales y educativas, así como madres, padres de familia y docentes que acompañaron a las y los participantes en este ejercicio.