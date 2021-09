Inmunidad en riesgo para grupo de 30 a 39 en Saltillo

A pesar de que la Secretaría de Bienestar Coahuila esperaba el arribo de vacunas AstraZeneca para concluir el esquema de vacunación para personas de 30 a 39 años en Saltillo, no se tiene programada la llegada del biológico.

La dependencia informó que aún no han llegado vacunas a la Ciudad de México, por lo que no llegarán a Saltillo, a pesar de estar en la semana límite para que no se vea disminuida la efectividad de la vacuna.

“No han llegado vacunas y es algo que está fuera de nuestras manos”, apuntó la dependencia.

El jueves se cumplen las 12 semanas posteriores a la aplicación de las primeras dosis para personas de 30 a 39 años en Saltillo, que la Organización Mundial de la Salud, considera el tiempo de espera máximo recomendado.

Son 135 mil 400 saltillenses los recibieron el biológico en julio, y que están en la semana límite para recibir la segunda dosis.

De acuerdo con un informe de la OMS, los anticuerpos ligadores inducidos por una dosis de la vacuna contra el SARS-CoV-2 decaen a lo largo de 6 meses según el informe: “Recomendaciones provisionales sobre el uso de la vacuna contra la COVID-19 de AstraZeneca”.

Con una sola dosis de la vacuna se registró menor eficacia de prevención de la enfermedad sintomática frente a la variante delta, estos datos demuestran la importancia de administrar una segunda dosis de la vacuna ante la circulación de variantes preocupantes, frente a las cuales la eficacia de una sola dosis puede ser menor.