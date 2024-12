Carnita asada, gorditas de chicharrón y pan de pulque comerá el Papa en cena saltillense en el Vaticano

Tu navegador no soporta el vídeo de HTML5

“Tendremos ceviche de pescado, que el pescado no es de Coahuila , pero estará acompañado de una salsa de tuna roja del desierto de Coahuila”, dijo.

“Pedro, mi hermano que es el chef, Adriana Talamás y Juan Carlos Rosales empezaron a hacer como una deshidratación de los ingredientes y ponerlos al alto vacío, porque allá no se consiguen chiles como acá. Hay muchos ingredientes de los que estamos llevando que no se consiguen allá, como el orégano de Parras. Allá sí hay, pero no tiene nada que ver con el orégano de Parras”, platica.