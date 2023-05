Innecesario cambiar taxímetros, asegura dirigente de taxistas en Saltillo

Los actuales taxímetros que utilizan los autos de alquiler de Saltillo cumplen los requisitos de cobro justo y es imposible que sean manipulados; además, son de alta durabilidad, pues hay equipos que tienen 7-8 años funcionando y nunca han sido llevados a reparar o reemplazar una pieza.

José Ascensión Sánchez, secretario general del Sindicato de Taxis 5 de Mayo, que tiene cerca de 400 agremiados, señaló que en su caso nunca ha necesitado llevar el instrumento de medición a reparar.

Si los dispositivos están funcionando de manera adecuada, son durables y tienen la garantía de que el sistema es inviolable, es innecesario que el Instituto Municipal del Transporte proyecte lanzar una convocatoria para reemplazarlos. Además, cada 6 meses Profeco revisa que los equipos estén calibrados.

“Todo el tiempo que hemos estado con ese taxímetro nunca hemos tenido problemas, al menos en nuestra organización. Este taxímetro cubre las necesidades del usuario y de nosotros: cobramos lo que marca, está estandarizado”, dijo.

Aseguró que la empresa Gaso Controles S.A. de C.V. proveedora de los equipos y de realizar el servicio posventa, es decir, de hacer las reparaciones y de actualizar las tarifas que autoriza el Ayuntamiento, tiene control estricto sobre cada dispositivo asignado a cada concesionario en particular y eso da confianza de que no recibe aparatos robados.

“Con los taxímetros no tenemos ningún problema, pero en algunos casos los choferes no los cuidan, los traen sucios, pero es cosa individual, porque el taxímetro en sí le da al usuario la seguridad y la certeza (en el cobro). Hay equipos que nunca se han reparado, no hay la necesidad de meterles ni un cinco, en mi caso nada más cuando se cambia la tarifa”, comentó.

Gaso Controles dio garantía de 10 años a los equipos, pero su durabilidad es de 15 a 20 años, incluso en la Ciudad de México hay aparatos que llevan más tiempo en funcionamiento.

“Desde mi punto de vista es un cambio innecesario. A veces murmura la gente que los manipula uno para cubrir más, pero no es cierto; el taxímetro está diseñado para dar garantía”, indicó, al señalar que pueden emitir tickets que marcan el número de concesión y de placas, la distancia, el recorrido, la fecha y el costo del servicio, pero la gente no los solicitan porque no les interesa.

Los usuarios, afirmó, ven el taxímetro y pagan lo que indica, no quieren esperar a que se les imprima el boleto, no quieren perder tiempo, es rarísimo quien lo pide, prácticamente el 100% no lo solicita.