Investiga FGE muerte de menor hallada en el ejido Buñuelos de Saltillo; familiares rinden declaración

Coahuila
/ 18 noviembre 2025
    La FGE confirmó que la causa de la muerte de Silvia, de 13 años, fue por traumatismo craneoencefálico por proyectil de arma de fuego. FOTO: REDES SOCIALES

Los familiares de Silvia, una adolescente de 13 años, fueron retenidos por las autoridades para tomar declaración y esclarecer la muerte de la joven

La Fiscalía General de Justicia en Coahuila confirmó que la muerte de Silvia, de 13 años de edad, fue por traumatismo craneoencefálico por proyectil de arma de fuego. Durante la mañana de este martes 18 de noviembre, familiares y conocidos de la joven fueron retenidos para tomar la declaración y esclarecer el caso.

De acuerdo a datos extraoficiales, la desaparición de la joven se dio días antes del reporte.

La ficha de búsqueda se realizó el 28 de octubre y la noche del 16 de noviembre fue localizada sin vida en un terreno baldío en el ejido Buñuelos. Es un sitio de difícil acceso, ya que el lugar no se encuentra cerca de la carretera, ni tiene caminos para llevar al sitio.

Aunque se informó que había personas retenidas, se aclaró que esto se debe a la toma de declaraciones. No hay personas a las que se les investigue directamente por la muerte de Silvia.

Se indicó que la joven fue vista por última vez el 24 de octubre. Cuatro días después se interpuso la denuncia por su desaparición.

Hasta las 13 horas de este martes, no se había reclamado el cuerpo en el Servicio Médico Forense.

MUERTE VIOLENTA

Por protocolo, la muerte de Silvia debe de investigarse. En lo que va de este 2025, Silvia se suma a la lista de muertes violentas que suman 190, de acuerdo a los registros de VANGUARDIA.

Es importante mencionar que, desde el 2024, activistas de La Laguna han solicitado al Gobierno Federal se active la alerta de género para Coahuila, al indicar que se vive una escalada de violencia contra las mujeres.

Asimismo cuestionan el uso de arma de fuego en los asesinatos, ya que en México no se permite el uso de armas de fuego en civiles.

