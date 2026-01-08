El día en que ‘El Indio’ Fernández mató a un campesino en el desierto de Coahuila

Lo que debía ser una jornada de reconocimiento se convirtió en una confrontación inesperada. De acuerdo con versiones de la época, Fernández sostuvo una discusión con un grupo de campesinos locales, un choque que rápidamente escaló en tensión y violencia.

A mediados de 1976, Emilio El Indio Fernández recorría el norte del país en busca de locaciones para su película México Norte . La producción lo llevó hasta la población de Viesca, Coahuila , una zona desértica donde el cineasta planeaba capturar la crudeza del paisaje mexicano.

En medio del altercado, se produjo el hecho que marcaría su legado: El Indio Fernández mató a un campesino, un suceso que rompió con la imagen heroica construida durante décadas dentro y fuera de la pantalla.

UNA PELEA, DISPAROS Y LA HUIDA

El enfrentamiento ocurrió con Javier Aldecoa Robles, un campesino que, según testigos, se encontraba alcoholizado y realizaba disparos al aire con un arma de fuego. La situación se volvió caótica y peligrosa en cuestión de minutos.

En un aparente intento de defensa, Emilio Fernández sacó una pistola y disparó directamente al pecho de Aldecoa. El campesino fue trasladado con vida, pero murió horas después a causa de la herida.

Tras el incidente, el cineasta huyó del país con ayuda de conocidos. Se ocultó en Guatemala, pero fue localizado días después, detenido y extraditado a México, donde quedó recluido en la cárcel municipal de Torreón.

PRISIÓN FORMAL Y UN MEDIO ARTÍSTICO DIVIDIDO

El 10 de junio de 1976, un juez decretó prisión formal contra El Indio Fernández, sin derecho a fianza, por el delito de homicidio. Aunque su defensa insistió en la legítima defensa, las pruebas fueron suficientes para mantenerlo encarcelado.

El caso dividió profundamente al medio artístico mexicano. Mientras algunos actores y colegas expresaron respaldo moral, otros optaron por deslindarse del director, temiendo que el escándalo los salpicara.

El episodio evidenció el contraste entre el mito del cine nacional y la fragilidad humana del personaje, generando un debate público que trascendió los tribunales y alcanzó a toda la industria cultural.

CONDENA, LIBERTAD Y UNA SOMBRA ETERNA

El 30 de noviembre de 1976, Fernández fue sentenciado a cuatro años y medio de prisión. Al tratarse de una condena menor a cinco años, la ley permitió que accediera a la libertad bajo fianza.

El 11 de diciembre, tras pagar 150 mil pesos, salió de prisión. Testigos relataron que lloró al escuchar la resolución y que planeó volver de inmediato al cine, aunque con precauciones por temor a represalias de la familia del fallecido.

Aunque El Indio Fernández continuó trabajando hasta su muerte en 1986, el hecho de haber matado a un campesino en Coahuila nunca dejó de perseguirlo, convirtiéndose en la mancha más oscura de su legado.

DATOS CURIOSOS DEL CASO

· Ocurrió mientras buscaba locaciones para México Norte

· Fue detenido y extraditado desde Guatemala

· El medio artístico se dividió públicamente

· Pagó 150 mil pesos para obtener su libertad