Era policía en Ramos Arizpe hombre señalado por la muerte de su madre en Saltillo; fue dado de baja de la corporación en 2007

Saltillo
/ 7 enero 2026
    El presunto responsable fue asegurado y puesto a disposición del Ministerio Público. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

El detenido fue trasladado ante el Ministerio Público, mientras peritos recabaron indicios para integrar la carpeta de investigación y esclarecer la mecánica del hecho

José Salvador, exelemento de la Policía Municipal de Ramos Arizpe, conocido con el apodo de “El Archi”, fue dado de baja de la corporación en 2007 tras resultar positivo al consumo de sustancias tóxicas, de acuerdo con información disponible.

La separación del cargo ocurrió luego de que no aprobara el examen antidoping aplicado en ese periodo, el cual era entonces el principal filtro para la permanencia del personal policial, ya que aún no se implementaban las pruebas de control y confianza como las que operan actualmente.

Se informó que en esa etapa no se encontraba en funcionamiento el sistema C4, por lo que el nombre del ex policía no aparece en las bases de datos actuales de seguridad, y los registros sobre su baja son únicamente administrativos, conforme a los procedimientos vigentes en ese momento.

Este antecedente cobra relevancia luego de que José Salvador, hoy de 48 años, fuera detenido como presunto responsable de la muerte de su madre, María Esther Amaya Narro, de 68 años, en un domicilio de la colonia Conquistadores, en hechos ocurridos la mañana de este miércoles.

Alrededor de las 07:53 horas se alertó a las autoridades sobre un hombre encerrado en un domicilio de la calle Pedro Gentil, tras reportes de vecinos que escucharon gritos y golpes. Al arribar, familiares informaron que la mujer había sido atacada y localizada sin vida en el interior de la vivienda.

Elementos policiales aseguraron al presunto responsable y personal de salud confirmó el fallecimiento. El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, mientras peritos realizaron las diligencias y el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.

Temas


Fallecimientos
Seguridad
Feminicidios Coahuila

Localizaciones


Saltillo

