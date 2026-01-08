$!Trump retira apoyo de Estados Unidos a 66 organismos internacionales y profundiza su alejamiento de la ONU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el miércoles una orden ejecutiva que suspende el apoyo del país a 66 organizaciones, agencias y comisiones internacionales.

La medida profundiza el distanciamiento de Washington respecto a los mecanismos de cooperación global y marca una nueva etapa en la relación del gobierno estadounidense con instituciones multilaterales.

De acuerdo con la información oficial, Estados Unidos se retirará de docenas de organizaciones internacionales, incluidas la agencia de población de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el tratado de la ONU que establece negociaciones internacionales sobre el clima. La decisión refuerza una política exterior orientada a reducir la participación estadounidense en foros multilaterales.

AGENCIAS VINCULADAS A LA ONU, CLIMA Y TRABAJO ENTRE LAS MÁS AFECTADAS

La mayoría de las entidades afectadas por la orden ejecutiva son agencias, comisiones y paneles consultivos relacionados con la ONU. Estas instancias se enfocan en temas como el cambio climático, el trabajo y otros asuntos que el gobierno estadounidense ha clasificado como favorables a la diversidad y a iniciativas que ha calificado como “woke”.

En un comunicado, el Departamento de Estado explicó los motivos de la decisión al señalar:

“La administración Trump ha encontrado que estas instituciones son redundantes en su alcance, mal gestionadas, innecesarias, derrochadoras, mal administradas, capturadas por los intereses de actores que impulsan sus propias agendas contrarias a las nuestras, o una amenaza para la soberanía, libertades y prosperidad general de nuestra nación”.

TENSIONES INTERNACIONALES CRECEN

La determinación de retirarse de organizaciones que promueven la cooperación entre naciones ocurre en un contexto de tensiones internacionales. En las últimas semanas, Estados Unidos ha lanzado ofensivas militares o emitido amenazas que han generado inquietud tanto entre aliados como entre adversarios.

Entre los episodios mencionados en este contexto se encuentran la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y la anunciada intención del gobierno estadounidense de tomar Groenlandia, acciones que han provocado reacciones en la comunidad internacional.

ANTECEDENTES DE RETIRADAS DE ESTADOS UNIDOS DE ORGANIZACIONES

Esta no es la primera vez que Estados Unidos reduce o suspende su respaldo a organismos internacionales durante la administración Trump. Previamente, el país ya había suspendido el apoyo a agencias como la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Organismo de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y la UNESCO.

Además, el gobierno estadounidense adoptó un enfoque más selectivo en el pago de sus cuotas al organismo mundial, eligiendo qué operaciones y agencias considera alineadas con su agenda y cuáles no responden a los intereses nacionales.

Este viraje representa un cambio significativo frente a la forma en que administraciones anteriores, tanto republicanas como demócratas, se relacionaron con la ONU. Como consecuencia, el organismo internacional, que ya atravesaba un proceso de ajuste interno, ha implementado recortes de personal y programas.