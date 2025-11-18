Alcalde de Saltillo entrega pavimentación en colonia La Gloria, con una inversión de siete mdp

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, entregó una obra de pavimentación en la Colonia La Gloria, la cual representa una inversión cercana a los 7 millones de pesos y busca mejorar la calidad de vida de los habitantes del sector. TE PUEDE INTERESAR: Jóvenes de Saltillo impulsan cultura vial con cruceros temáticos

Acompañado por su esposa, Luly López, presidenta honoraria del DIF Saltillo, el alcalde señaló que la obra, iniciada en julio, ya es una realidad. “Aquí andamos, cumpliendo compromisos... Con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez, seguimos mejorando la calidad de vida en Saltillo”, declaró Díaz González durante la entrega.

Antonio Nerio Maltos, director de Infraestructura y Obra Pública, detalló que la pavimentación se concentró en la Calle Ricardo Flores Magón, abarcando el tramo de la Calle 2 a la Calle Real. Los trabajos incluyeron: Carpeta de concreto asfáltico en una superficie de más de 5,200 metros cuadrados. Construcción de cordones cuneta, dentellones y banquetas. Renivelación de brocales. Nerio Maltos destacó que la obra responde a una necesidad histórica, ya que durante años los vecinos de La Gloria enfrentaban problemas de polvo, lodo durante las lluvias y dificultades de acceso para vehículos y peatones.

A nombre de los beneficiarios, la señora Wendy Daniela de la Cruz, agradeció al alcalde por atender su petición, señalando que la obra impactará directamente en el bienestar de las familias. El alcalde Javier Díaz reafirmó el compromiso de su administración de llevar obras permanentes a colonias, barrios y ejidos, además de mantener a Saltillo como una capital segura, generadora de empleo formal y con programas sociales activos.