Alcalde de Saltillo entrega pavimentación en colonia La Gloria, con una inversión de siete mdp

Saltillo
/ 18 noviembre 2025
    Alcalde de Saltillo entrega pavimentación en colonia La Gloria, con una inversión de siete mdp
    El alcalde Javier Díaz González entregó la pavimentación de la Calle Ricardo Flores Magón en la Colonia La Gloria. FOTO: CORTESÍA

La obra contempló más de 5,200 metros cuadrados de concreto asfáltico, además de banquetas y cordones cuneta

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, entregó una obra de pavimentación en la Colonia La Gloria, la cual representa una inversión cercana a los 7 millones de pesos y busca mejorar la calidad de vida de los habitantes del sector.

Los vecinos, representados por la señora Wendy Daniela de la Cruz Domínguez, agradecieron la atención a sus necesidades.
Los vecinos, representados por la señora Wendy Daniela de la Cruz Domínguez, agradecieron la atención a sus necesidades. FOTO: CORTESÍA

Acompañado por su esposa, Luly López, presidenta honoraria del DIF Saltillo, el alcalde señaló que la obra, iniciada en julio, ya es una realidad.

“Aquí andamos, cumpliendo compromisos... Con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez, seguimos mejorando la calidad de vida en Saltillo”, declaró Díaz González durante la entrega.

El proyecto, que contó con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez, busca mejorar la calidad de vida de los habitantes al eliminar problemas de polvo y lodo.
El proyecto, que contó con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez, busca mejorar la calidad de vida de los habitantes al eliminar problemas de polvo y lodo. FOTO: CORTESÍA

Antonio Nerio Maltos, director de Infraestructura y Obra Pública, detalló que la pavimentación se concentró en la Calle Ricardo Flores Magón, abarcando el tramo de la Calle 2 a la Calle Real.

Los trabajos incluyeron:

Carpeta de concreto asfáltico en una superficie de más de 5,200 metros cuadrados.

Construcción de cordones cuneta, dentellones y banquetas.

Renivelación de brocales.

Nerio Maltos destacó que la obra responde a una necesidad histórica, ya que durante años los vecinos de La Gloria enfrentaban problemas de polvo, lodo durante las lluvias y dificultades de acceso para vehículos y peatones.

La obra tuvo una inversión cercana a los 7 millones de pesos y beneficia a las familias del sector oriente de la ciudad.
La obra tuvo una inversión cercana a los 7 millones de pesos y beneficia a las familias del sector oriente de la ciudad. FOTO: CORTESÍA

A nombre de los beneficiarios, la señora Wendy Daniela de la Cruz, agradeció al alcalde por atender su petición, señalando que la obra impactará directamente en el bienestar de las familias.

El alcalde Javier Díaz reafirmó el compromiso de su administración de llevar obras permanentes a colonias, barrios y ejidos, además de mantener a Saltillo como una capital segura, generadora de empleo formal y con programas sociales activos.

El alcalde reafirmó su compromiso de llevar infraestructura a todos los sectores y mantener la seguridad y el empleo en la capital.
El alcalde reafirmó su compromiso de llevar infraestructura a todos los sectores y mantener la seguridad y el empleo en la capital. FOTO: CORTESÍA

A la entrega acudieron regidores, incluyendo a Eduardo Morelos Jiménez, presidente de la Comisión de Planeación, así como representantes del programa Mejora Coahuila.

