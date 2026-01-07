POLITICÓN: Presume Coahuila consolidación de su modelo de seguridad con resultados sostenidos en tres administraciones

I. RESULTADOS

Desde Palacio de Gobierno, el gobernador Manolo Jiménez encabezó la primera reunión del año de la Mesa Estatal de Seguridad. Acompañado por los titulares de los otros poderes del Estado –Luz Elena Morales y Miguel Mery– y, al frente de la estrategia, el fiscal general Federico Fernández, pieza clave del modelo, el gobernador destacó que 2025 dejó los mejores indicadores en 30 años: reducción del 35 por ciento en homicidios y 55 por ciento en feminicidios –estos últimos, por cierto, todos resueltos– y más de 4 mil órdenes de aprehensión cumplidas. Coahuila no sólo presume resultados, los mantiene... y en un país incendiado, eso pues no, no es poca cosa.

II. MODELO COAHUILA

Dicen que mientras otros apuestan al discurso, en Coahuila la seguridad es resultado de estructura, presupuesto y coordinación. Más de 4 mil órdenes de aprehensión en 2025, más de 500 cateos; el Ejecutivo estatal comentó –enérgico–: “aquí, el que la hace, la paga”. El modelo de cero tolerancia, se debe decir, se ha sostenido por dos sexenios y va por el tercero, con respaldo político y ciudadanía conectada. Para 2026 se ofreció más vigilancia y operativos especiales para que el Mundial sirva de vitrina.

III. MODERADOS

Y a propósito del inminente arranque de la Copa Mundial, al menos hasta ayer, Saltillo se mantenía ajeno a la inflación que, en materia de hospedaje, ya registran las ciudades –canadienses, estadounidenses y mexicanas– que serán sede de algún partido durante las cinco semanas y media del evento. A diferencia de lo que ocurre en la CDMX, Monterrey o Guadalajara, donde los precios del hospedaje ya están por las nubes, en la capital coahuilense la mayor parte de los hospedajes mantienen, en las plataformas de reserva, los mismos precios. Parece una buena oportunidad para que la OCV, de Enrique López Aguirre, promocione a Saltillo como alternativa “económica”.

IV. ¿FALTA DIFUSIÓN?

Los que le entienden al tema nos dicen que la explicación más probable es que Monterrey –y los municipios de su zona metropolitana– no se han saturado aún y eso explica que la demanda por hospedaje en Saltillo no se haya disparado. Pero también podría ser que los visitantes no tengan claro que la capital del Sarape es una alternativa que, incluso con todo y el traslado, les resultaría mucho más económica que Monterrey...

V. TRAMO MORTAL

Una mujer perdió la vida y otra más resultó gravemente herida tras una volcadura en la carretera Saltillo-Torreón, justo en el tramo Paila-La Cuchilla. Pero no fue sólo un accidente: el sitio ya había sido señalado por el mal estado de la carretera. Desde marzo del año pasado, en el Congreso del Estado, el diputado Jorge Valdés, del Verde, presentó exhortos para que la SICT atendiera ese tramo, tan peligroso como olvidado. Lo curioso es que hasta los legisladores de Morena –sí, del partido que gobierna el país– respaldaron esos llamados. Pero la autoridad federal se quedó muda y ayer otra familia fue enlutada por la omisión.

VI. SILENCIO

La tragedia en ese tramo no puede ser considerada una sorpresa: cualquiera que circulara por ahí podía percibir el riesgo. Pero la indiferencia suele ser más fuerte que cualquier diagnóstico. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes ha ignorado peticiones, reclamos y advertencias. Y ahora que el accidente cobró una vida, el silencio continúa. Mientras el Congreso local por lo menos alza la voz, la Federación ni repara... ni responde.

VII. MICRO A PRUEBA

Arranca el año y la industria restaurantera prende las alertas: nada de crecer, porque la meta es sobrevivir. Las políticas federales, como el aumento al salario mínimo, así como las cargas fiscales, ya presionan los costos, sobre todo en los negocios más pequeños. La Canirac ha advertido, a nivel nacional, que el primer trimestre de este año será decisivo para la supervivencia de muchas empresas del ramo. Por eso, Luis Olivares, desde la Secretaría de Economía, haría bien en mirar más allá del mundo automotriz. La economía local también se sostiene con panaderías, cafés y pequeñas empresas. Ignorar eso sería, francamente, un error.

VIII. SE QUEDARON LAS ROSCAS

En Saltillo, las Roscas de Reyes sobraron. En tiendas de conveniencia ni siquiera salieron del estante. Revendedores saturaron el mercado, los precios se dispararon y el bolsillo familiar dijo basta. Marcelo Lara, analista financiero, lo resume bien: hay más conciencia del gasto. Si así estuvo el Día de Reyes, habrá que ver qué pasa el 14 de febrero. El comercio local debe ajustar, prever y no confiarse: el consumo no está muerto, pero sí anda más flaco.

IX. MANZANA DE LA DISCORDIA

Una cosa parece clara en relación con la propuesta de reforma electoral que enviará la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso, en algún momento del primer trimestre del año: el elemento fundamental de discusión serán los asientos “pluris” en los cuerpos legislativos, tanto a nivel federal como estatal. Pero no por razones ideológicas, sino pragmáticas, nos dicen los conocedores: en Morena, ensoberbecidos porque creen que sus triunfos serán eternos, quieren desaparecer a los pluris, pero eso implica condenar a la desaparición a sus aliados –el PT y el Verde– y, aunque realmente no los extrañarían ni les tienen demasiado cariño, el punto es que todavía los necesitan...