Investigan extorsiones a ganaderos de Cuatro Ciénegas; hay dos detenidos

Coahuila
/ 3 enero 2026
    Investigan extorsiones a ganaderos de Cuatro Ciénegas; hay dos detenidos
    Miguel Medina Torres, delegado regional de la Fiscalía, informó que dos presuntos extorsionadores ya fueron detenidos, aunque el avance del caso depende de la ratificación de la denuncia. FOTO: ARCHIVO

Autoridades señalaron que, en varios casos, los responsables de las extorsiones pertenecen al círculo cercano de las víctimas, lo que ha generado temor para formalizar las denuncias

Autoridades estatales mantienen abiertas varias líneas de investigación tras detectarse una serie de intentos de extorsión dirigidos a ganaderos del municipio de Cuatro Ciénegas, hechos que ya derivaron en la detención de dos personas presuntamente involucradas en estos delitos.

La Fiscalía General del Estado, a través de su Delegación en la región Centro, informó que durante el mes de diciembre se recibieron al menos ocho reportes relacionados con llamadas y mensajes de extorsión, aunque en la mayoría de los casos no se concretaron pagos. Solo una de las víctimas habría entregado dinero, por un monto aproximado de 15 mil pesos.

El delegado regional, Miguel Medina Torres, confirmó que los dos presuntos extorsionadores se encuentran bajo custodia mientras se revisa el estatus legal de la denuncia, particularmente el proceso de ratificación por parte del afectado, paso clave para que la carpeta de investigación avance.

De acuerdo con las indagatorias preliminares, en varios de los casos detectados los responsables forman parte del entorno cercano de las víctimas, incluso familiares o personas de confianza, situación que ha generado temor y resistencia a formalizar las denuncias ante la autoridad.

La Fiscalía busca no solo esclarecer los hechos, sino también recuperar el dinero entregado por el ganadero afectado, al tiempo que integra pruebas para determinar responsabilidades penales. Sin embargo, la falta de ratificación de las denuncias ha complicado el desarrollo del procedimiento.

Las autoridades detallaron que los detenidos operaban principalmente en Cuatro Ciénegas y se desplazaban por el corredor que conecta con municipios colindantes, por lo que se trabaja de manera coordinada con áreas de inteligencia para identificar posibles vínculos y evitar nuevos casos.

Finalmente, la Fiscalía reiteró el llamado a las víctimas a denunciar de manera formal y a comunicarse al 911, al advertir que este tipo de delitos atentan directamente contra el patrimonio y la integridad de las personas, y solo pueden ser sancionados si se fortalece el debido proceso.

Temas


Detenciones
Extorsiones

Localizaciones


Coahuila
Cuatro Ciénegas

Organizaciones


FGE

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de Mesa Regional en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

