Coahuila: Crece preocupación por posible ‘gasolinazo’ ante cambios fiscales a combustibles

Coahuila
/ 3 enero 2026
    El Gobierno federal aseguró que, al menos en enero, la gasolina regular se mantendrá estable gracias a un acuerdo con el sector gasolinero. FOTO: CUARTOSCURO
por Elena Vega

Aunque el precio de la gasolina no ha registrado variaciones frente al año pasado, el aumento autorizado al IEPS para 2026 genera expectativa sobre posibles ajustes

Aunque los precios de la gasolina se mantienen sin cambios visibles respecto a 2025, el escenario para 2026 anticipa ajustes derivados del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), un gravamen que impacta directamente a los combustibles y cuyo aumento ya fue autorizado para el nuevo ejercicio fiscal.

Actualmente, el litro de gasolina Magna se comercializa alrededor de los 23 pesos con 99 centavos, mientras que la Premium alcanza hasta los 27 pesos, con variaciones dependiendo de la estación de servicio. Trabajadores del sector confirmaron que, hasta ahora, los precios permanecen estables y no se han registrado modificaciones en los sistemas de despacho ni en los marcadores electrónicos.

No obstante, el eventual traslado del ajuste fiscal al consumidor final podría generar repercusiones inmediatas en la economía doméstica, así como en el transporte público, el movimiento de mercancías y diversas actividades productivas que dependen del uso de combustible.

En este contexto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que durante enero de 2026 no se aplicará un incremento al precio de la gasolina regular, pese a las modificaciones al IEPS. La mandataria descartó además que el Gobierno federal esté dejando de recaudar recursos con el fin de contener el costo del combustible.

Durante la conferencia matutina del 29 de diciembre, Sheinbaum explicó que la estabilidad en el precio de la gasolina regular obedece a un acuerdo voluntario con el sector gasolinero, mecanismo que ha permitido que, en la mayoría de las regiones del país, el litro no rebase los 24 pesos.

Respecto a la gasolina Premium, precisó que este combustible no está contemplado dentro del acuerdo, aunque no descartó entablar diálogo con los empresarios del sector. Aun así, subrayó que la prioridad de la administración federal es proteger el precio de la gasolina regular, al tratarse del energético de mayor consumo entre las familias mexicanas.

Editora Web y de Mesa Regional en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

