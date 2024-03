“Me gustaría ser recordado por mis hijos, sobre todo, como un hombre honesto, trabajador y que siempre tuvo metas y que se preparó de la mejor forma para cumplir esas metas”, dijo en entrevista para VANGUARDIA.

Sus antecedentes como deportista lo llevaron a liderar dependencias como el Inedec, y su formación como Economista lo llevó al Congreso de Coahuila, Desarrollo Social y la administración pública.

¿Cómo pasa del deporte a la política?, se le preguntó.

“Soy una persona que siempre ha estado, como tú bien dices, vinculado al tema del deporte. El deporte me ha generado y me ha formado una disciplina que me ha ayudado a ponerme metas a corto, mediano y a largo plazo”, expuso.

“Gracias al deporte tuve la oportunidad de estudiar en una universidad en Estados Unidos donde estudié Economía. También tuve la fortuna de realizar dos especialidades. Una en administración y otra en ciencias políticas, pero siempre con la intención de regresar a Saltillo porque como te digo soy orgullosamente saltillense”, apuntó.

Javier Díaz recuerda que fue gracias a una competencia realizada en Cuba, en donde quedó en tercer lugar, que fue reclutado para competir en Japón y eso lo llevó a Estados Unidos.

Él compitió contra dos nadadores de 23 y 24 años, cuando él apenas tenía 17 años. Fue la competencia que lo proyectó. Comentó que su atención se fijó en la meta y no en los competidores.

“Gané tres de las cuatro pruebas y califiqué a Japón, y en Japón me tocó nadar contra atletas que ya habían calificado y habían participado en los Juegos Olímpicos. Te estoy hablando en 1997”.