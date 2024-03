Mitchel Márquez, de MC: ¿Quién es y por qué quiere ser alcalde de Saltillo?

Mitchel Márquez entró a la contienda por la Presidencia de Saltillo y sorprendió a los ciudadanos. Locutor con 10 años de experiencia y cero años de trayectoria en la política, su mayor capital está en el reconocimiento que ha logrado acumular como comunicador. Márquez indica estar libre de identidades. Se autodefine como una persona que vive plenamente. Dice que está cansado de la censura que ha sufrido por el gobierno local y por ello decidió dar el paso a la política con el partido Movimiento Ciudadano. Un partido que ha apostado por perfiles no políticos y con gran alcance en redes sociales, tal como Mitchell que tiene más de 66 mil seguidores. TE PUEDE INTERESAR: Ale Salazar, de Morena: ¿Quién es y por qué quiere ser alcaldesa de Saltillo? Asegura no viene a ganar sino a concientizar a la población que la política no tiene por qué estar divorciada de valores como la empatía y generosidad. Considera que Saltillo es una ciudad individualista que tiene que desaprender para evolucionar positivamente.

Es importante señalar que este no es un texto donde se hablará de las propuestas de campaña porque los tiempos electorales no lo permiten aún, pero sí uno donde se abordaron los motivos que lo impulsaron a subirse a la contienda por la presidencia de Saltillo. Un ámbito que no ha sido conquistado por los comunicadores. EL SALTO Nacido en una familia tranquila, sin lujos ni carencias, recuerda que le gustaba sobresalir. “Esas ganas de trascender de no quedarme en lo ordinario. Creo que uno tiene que aventarse a hacer más cosas y ese es Mitchel una persona que le ha perdido el miedo. No te digo que no me abrace el miedo. Sí me aviento, pero con miedo” Mitchel Márquez recuerda que desde niño era extrovertido. “Jugaba frente al espejo a ser locutor. Si acompañaba a mi mamá al centro y hacía concursos en las mueblerías o tiendas de ahí, yo participaba”. A los 15 años tocó las puertas de una radiodifusora de la ciudad para pedir trabajo y a los 20 años ya estaba frente al micrófono. “Señoras levanten las manos y muevan las lonjas”, recuerda que era parte de sus frases previo a la presentación de una canción.

LA CENSURA Comenta que al paso del tiempo, no se limitó a enviar saludos y presentar canciones. Empezó a abordar temas de sexualidad e injusticias sociales, lo que asegura le valió suspensiones laborales. “Siento que Saltillo es una ciudad muy tradicional, tan tradicional que nos ha afectado porque nos han heredado muchas cosas. Siento que Saltillo tiene que desaprender y volver a aprender muchas cosas”, apunta. Percibe una sociedad en donde se carece de empatía. “En Saltillo no se usan las direccionales, porque si las pones, el que va en un lado acelera”, dijo Márquez a manera de ejemplo. Recalcó que desde la radio trató de trabajar de una manera no tradicional. “...Recuerdo muy bien, que hubo gente que se tomó el tiempo para ir a la estación de radio y pedir que me sacaran del aire porque me etiquetaban de vulgar, me etiquetaban de corriente, porque tocábamos temas que en la sociedad de Saltillo eran tabús como la sexualidad, y creo que ese fue el brinco que me hizo destacar entre otros locutores, o sea que era una manera distinta de hacer locución y eso me dio la oportunidad de hacer una conexión con la gente”, expuso. Márquez comenta que ha tenido problemas de censura. “Comenzamos a puntualizar muchos temas que en mi punto de vista como comunicador para mí no eran justos y otras cosas que la gente misma se quejaba y que los exponíamos y pues tocábamos fibras, que pues no les gustaban a los políticos... uno de los gobernadores que más me suspendió, yo creo que rompí récord, fue Rubén Moreira (ex gobernador del Coahuila)”.

¿POR QUÉ QUIERE SER ALCALDE? Ante esta situación Mitchel Márquez contempla la posibilidad de hacer una pausa y entrar a la política. Mitchell indica que Movimiento Ciudadano ya le había hecho la invitación y él aceptó, pero indica que realiza las acciones a su modo. Sin seguir las reglas de la política, ni imposiciones. Cabe mencionar que Movimiento Ciudadano ha cobrado relevancia en las últimas votaciones en México debido a contar con figuras políticas poco convencionales: jóvenes e influencers. Como es el caso del gobernador de Nuevo León, Samuel García y su esposa Mariana Rodríguez cuyo nombre ha sonado para la alcaldía de Monterrey. Al ser cuestionado sobre la forma en que fue recibido por los ciudadanos indicó que ha tenido muestras de cariño y de hostilidad. Relata que se ha topado con personas tanto en vehículos modestos, como aquellos que viajan en autos de lujo que se rehusaban a bajar el vidrio para escucharlo en la precampaña. Es difícil que un ciudadano residente de Saltillo no ubique a Márquez, quien además de haber trabajado en radio, fue la imagen publicitaria de una empresa del ramo gasolinero y por años estuvo presente en decenas de espectaculares ubicados en las principales calles y avenidas de la ciudad. Sin embargo, eso no lo libra de los prejuicios y hostilidad de ciudadanos. “Me topo contra muchos tabús: que vengo a hacer circo, va en busca de poder, etiquetas, o que me patrocinan (los lugares donde ha trabajado) cuando mis relaciones con ellos terminaron y no en las mejores condiciones”, dijo.