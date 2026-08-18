Jericó Abramo Masso donará 3 mil paquetes escolares en Saltillo

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    Jericó Abramo Masso donará 3 mil paquetes escolares en Saltillo
    Mario Mata, propietario de Papelería Alameda (izq.), apoyó con un descuento que permitió ampliar de 2 mil 300 a 3 mil los paquetes escolares. TOMADO DEL VIDEO

El diputado federal Jericó Abramo Masso entregará 3 mil paquetes de útiles escolares en Saltillo; las familias deberán presentar la boleta de calificaciones y podrán recibir hasta dos paquetes

Con el objetivo de apoyar a las familias de Saltillo ante los gastos que representa el regreso a clases, el diputado federal Jericó Abramo Masso anunció la entrega gratuita de 3 mil paquetes de útiles escolares.

A través de sus redes sociales, el legislador informó que la jornada se llevará a cabo el miércoles 26 de agosto, a partir de las 7:00 horas, en la Papelería Alameda, ubicada en el cruce de las calles Aldama y Purcell, en el Centro de Saltillo.

Para acceder al apoyo, las madres, padres o tutores deberán presentar como único requisito la boleta de calificaciones de su hijo o hija. Con la intención de beneficiar a un mayor número de familias, se estableció un límite de dos paquetes por familia.

Abramo Masso explicó que inicialmente contemplaba adquirir 2 mil 300 paquetes; sin embargo, gracias al descuento otorgado por el propietario de Papelería Alameda, Mario Mata, fue posible ampliar la compra hasta alcanzar las 3 mil unidades.

El legislador destacó la disposición del empresario, quien, de acuerdo con lo señalado en el video difundido en redes sociales, cuenta con 46 años de trayectoria como comerciante en Saltillo.

Los paquetes estarán integrados por diversos artículos necesarios para el regreso a clases, entre ellos cuadernos Scribe, tijeras, lápices, plumas de fabricación mexicana, juegos de geometría, pegamento y colores.

Durante la presentación de los útiles, Mario Mata resaltó que se buscó incluir productos de calidad. Entre los artículos mencionados se encuentran tijeras resistentes, así como materiales de fabricación nacional, en lugar de productos de procedencia china.

La entrega busca representar un respaldo para las familias saltillenses que cada año deben realizar un importante desembolso para cubrir las necesidades escolares de sus hijos, particularmente durante el inicio del ciclo educativo.

El diputado invitó a las familias interesadas a acudir este 26 de agosto con la documentación solicitada y recordó que el apoyo estará sujeto al límite establecido de dos paquetes por familia.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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