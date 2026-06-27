Joven queda prensado tras impactarse contra barda en Parras; presumen conducía bajo efectos del alcohol

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    Joven queda prensado tras impactarse contra barda en Parras; presumen conducía bajo efectos del alcohol
    Bomberos de Parras trabajaron durante aproximadamente 30 minutos para liberar al joven conductor que quedó prensado entre los restos del Volkswagen “Bocho”. PEDRO PESINA

El vehículo quedó completamente destrozado tras impactarse contra la barda de una propiedad particular en la colonia Vidriera

PARRAS, COAH.- Un conductor de aproximadamente 23 años resultó lesionado la madrugada de este sábado al perder el control de su vehículo Volkswagen “Bocho” e impactarse contra la barda de una propiedad en la colonia Vidriera de Parras.

Bomberos de Parras trabajaron 30 minutos para liberarlo. Autoridades encontraron latas de cerveza en el interior del auto y señalan que el conductor venía huyendo tras chocar otros vehículos calles atrás.

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El accidente se registró cerca de las 00:00 horas sobre la calle El Asilo, cuando el sistema de emergencias 911 recibió el reporte del percance. El vehículo quedó destrozado y el joven conductor atrapado entre los fierros retorcidos.

Unidades de Bomberos de Parras acudieron de inmediato y utilizaron herramientas especializadas para rescatar al lesionado. Paramédicos de la Cruz Roja le brindaron los primeros auxilios en el lugar y posteriormente lo trasladaron al centro de salud local.

Elementos de la Policía Municipal y Tránsito realizaron el peritaje correspondiente y ordenaron el traslado de la unidad al corralón municipal. Hasta el momento no se ha informado sobre la gravedad de las lesiones ni se ha confirmado oficialmente si el alcohol fue la causa del accidente.

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