Solicitan expulsión de Héctor Arenas del Club Campestre de Saltillo por violencia contra una mujer y su hijo

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    Solicitan expulsión de Héctor Arenas del Club Campestre de Saltillo por violencia contra una mujer y su hijo
    La petición se dio a conocer días después de la detención de Héctor Arenas por el cumplimiento de una orden de arresto emitida por un juez civil. ARCHIVO

Una socia del Club Campestre presentó un escrito para pedir la expulsión de Héctor Arenas, quien fue detenido recientemente, al argumentar que existe una resolución judicial favorable derivada de un procedimiento por hechos de violencia

Una socia del Club Campestre de Saltillo solicitó formalmente la expulsión de Héctor Arenas, exjugador de los Lobos de la UAdeC, al considerar que existen antecedentes legales y una resolución judicial favorable relacionada con hechos de violencia en su contra y de su hijo menor de edad.

La petición fue presentada el pasado 26 de junio mediante un escrito firmado por Ana “N”, quien señala que su solicitud no responde a un conflicto personal, sino a hechos que, afirma, fueron analizados por las autoridades competentes dentro de un procedimiento judicial.

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En el documento expone que hace algunos años fue objeto de agresiones verbales públicas por parte de Arenas, en las que también se involucró a su hijo menor de edad. Señala que, tras acudir a las instancias legales, la autoridad judicial resolvió el caso a su favor.

“La justicia me dio la razón. Por ello esta solicitud no nace únicamente del miedo o de una percepción personal, nace de hechos que ya fueron acreditados dentro de un procedimiento legal”, se lee en el escrito.

La socia manifestó que no se siente segura compartiendo las instalaciones del club con la persona que, asegura, ejerció violencia en su contra. Además, sostiene que Héctor Arenas ha estado involucrado en otros conflictos que han trascendido al ámbito público y legal.

Como parte de su petición, también recordó que en ocasiones anteriores el Club Campestre de Saltillo ha determinado la expulsión de socios por conductas relacionadas con acoso y violencia hacia las mujeres, por lo que considera que esos antecedentes deben ser tomados en cuenta al analizar su solicitud.

La petición se presenta días después de la detención de Héctor Arenas. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila, el aseguramiento correspondió al cumplimiento de una orden de arresto emitida por un juez civil.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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