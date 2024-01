Jurisdicción Sanitaria de Torreón realiza campañas para combatir obesidad y diabetes

TORREÓN, COAHUILA.- En la Región de La Laguna, lo que más preocupa es el incremento de las enfermedades crónico-degenerativas en adultos; la diabetes mellitus es uno de los padecimientos más comunes, lo que provoca que la persona tenga una mala calidad de vida.

El Jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 6, Juan Pérez Ortega, dijo que al menos uno de cada cinco adultos mayores que vive con diabetes no cuenta con los recursos necesarios para el control de la enfermedad, por lo cual se realizan campañas preventivas y de sana alimentación para que no tengan problemas de obesidad y diabetes.

La diabetes, la hipertensión y el cáncer, de alguna manera, se enlazan. Lo ideal es tener una buena alimentación, hacer ejercicio y evitar el sobrepeso para prevenir estas enfermedades.

En aquellas personas que ya son diabéticas, deben llevar un control; deben acudir con su médico y tomar los medicamentos, y sobre todo, hacer ejercicio.

El mayor peligro, advierte el especialista, es el consumo de las grasas trans, donde se producen enormes riesgos para la salud de la niñez y adultos, principalmente enfermedades no transmisibles como cardiopatías coronarias.

“Antes, en salud, era la atención de estas enfermedades en personas mayores de los 30 años, y ahora hemos visto chicos de 14 a 16 años que presentan estas patologías; por lo tanto, es una población mayor la que hay que atender”, advierte.