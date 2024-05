La cigüeña, con mucho trabajo en Coahuila; nacen 15 mil 154 bebés al año en hospitales del IMSS

Diariamente, en los hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila, se atienden 41 nacimientos, la mayoría de los cuales son partos a término que son posibles gracias a un adecuado control prenatal. Esto se traduce en recién nacidos saludables y una pronta recuperación para las madres.

La doctora Claudia Rodríguez Vázquez, coordinadora auxiliar de Segundo Nivel de Atención adscrita a la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas (JSPM), informó que durante 2023 se registraron 15 mil 154 nacimientos de bebés vivos en las unidades médicas del IMSS.

En el contexto del Día de la Madre, resaltó la importancia del seguimiento médico durante el embarazo para garantizar un desarrollo sin complicaciones y minimizar riesgos durante el parto para la salud de madre e hijo.

Los hospitales del IMSS con mayor número de nacimientos en el estado son el Hospital General de Zona (HGZ) No. 1 de Saltillo, con 4 mil 639 nacimientos; el HGZ No. 16 de Torreón, con 3 mil 437; y el HGZ No. 7 de Monclova, con 2 mil 161, debido a la cantidad de población afiliada que atienden.

Rodríguez Vázquez señaló que las mujeres embarazadas que acuden a las unidades médicas reciben información detallada sobre los recursos disponibles para ellas antes y después del parto, así como sobre los métodos anticonceptivos disponibles posteriormente.

Para aquellas que desean métodos definitivos, como la salpingoclasia, se realiza la intervención quirúrgica inmediatamente después del parto. En el caso de las que desean tener más hijos, el método de control natal más aceptado es el dispositivo intrauterino.