La fiesta brava debe regresar a Coahuila: Esther Quintana

La secretaria de Cultura, Esther Quintana Salinas, se pronunció a favor de que vuelvan las corridas de toros a Coahuila, al señalar que la fiesta brava es arte y cultura milenaria, además de generar empleos y derrama económica, al tiempo de cuestionar que quienes se manifiestan contra ello, generalmente son quienes están a favor del aborto.

Explicó que los toros de lidia son una raza especial criada para las corridas y si éstas se prohíben, los ganaderos no tendrán interés en su crianza porque resulta muy costoso.

“Para eso los criaron, es una raza especial para eso, son una raza particular. Dicen los defensores de la vida de los toros que no, que eso es sangriento, que es una canallada y yo me pregunto ¿no es una canallada quitarle la vida a un ser absolutamente indefenso? Eso también lo pongo en contraste, o sea, me importa mucho que no maten a los toros, pero me vale una pura y dos con sal promover el aborto”, expuso.

“Es lo que me preocupa. Es más importante la vida de un animal que la vida de un ser humano, porque son los mismos los que hacen esas manifestaciones generalmente. Vuelvo a lo mismo, son toros que fueron criados para eso y de esa tauromaquia dependen muchas economías en este país, eso no lo puedes desaparecer de un plumazo”, apuntó.

INICIATIVA BUSCA REGRESO DE LAS CORRIDAS DE TOROS

Actualmente, en el Congreso del Estado se revisa una iniciativa de Vicente Salas Estrada “Novillero”, abogado y escritor, para que regresen las corridas de toros con lidia a muerte, propuesta que ya pasó a la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para determinar si cuenta con los elementos jurídicos para ser analizada.

Agregó que deben hacerse reconsideraciones sobre la prohibición de la fiesta brava en el estado, porque la tauromaquia es arte y cultura milenaria, y genera economía.

“Ojalá que los legisladores tengan la apertura y la consistencia de no permitirle a sus intestinos que se metan en esto y que todo sea con la cabeza. Además, aquí hemos dado grandes figuras al toreo nacional, una Armillita. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos sucede? ¿Qué no estamos ponderando?”.

“A mí me gustan los toros, ir a las corridas, lo confieso abiertamente y con todo respeto para quien no lo comparta, pero esto es un país libre y uno puede manifestar lo que piensa, me gustan las corridas de toros, me fascina ver al animal con ese trapío, esa bravura que tienen los animales, es todo un espectáculo ver un toro de lidia; además, insisto, para eso lo criaron, para eso nació, y es una fiesta antiquísima”, dijo.

LA TAUROMAQUIA ESTÁ EN LA SANGRE DE LOS MEXICANOS

La secretaria de Cultura señaló que la tauromaquia está en la sangre de los mexicanos y eso no se puede negar, porque traemos herencia española, de ahí nos viene y somos mestizos.

Señaló que cuando ha estado en Madrid, no se pierde las corridas en Las Ventas, en una plaza que es monumental y le encanta la Plaza de Toros México, que no le pide nada a los cosos de España. Indicó que muchos aficionados de Saltillo y de Coahuila deben viajar a otros estados a presenciar la tauromaquia.

“Se está perdiendo riqueza económica para Coahuila, hay que pensarlo ¿no? Porque no estamos para esas situaciones en las que vivimos, no estamos para.... ya no le quiero poner calificativo, ustedes pónganselo”, concluyó.