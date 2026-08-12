“La mejor opción para extraer gas en Coahuila es utilizar agua tratada”: Rogelio Montemayor, exdirector del Clúster de Energía

El exgobernador de Coahuila, Rogelio Montemayor, se pronunció a favor de la explotación de gas en el estado, al argumentar que existe una vulnerabilidad energética en México, pero se posicionó en contra del uso de agua salada, como lo propone el comité científico.

Explicó que considera que, en el caso de Coahuila, es mejor usar agua que ya tuvo un uso para dar un servicio a la población y que ya fue limpiada.

Cabe mencionar que, durante la primera semana de agosto, el Comité de científicos y especialistas que se conformó, a propuesta de la Presidenta Claudia Sheinbaum, concluyó que puede realizarse fracking en Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. Para reducir el impacto ambiental recomendó el uso de agua salada. Lo que Montemayor no considera viable.

El exgobernador explicó que hacer un pozo a profundidades de más de mil metros para extraer agua que no fluye por sí misma, bombearla a la superficie y luego limpiarla de sales resulta económicamente inviable y elevaría el costo del gas producido.

En su lugar, propone una regulación que priorice el uso de agua tratada, recurso que aseguró Coahuila dispone de un volumen excedente que permitiría realizar decenas de pozos.

“La mejor agua para usar, en el caso de Coahuila, es agua tratada, agua que ya tuvo un uso para dar un servicio a la población y que ya fue limpiada”.

Rogelio Montemayor considera que no debe usarse agua salobre, conocida también como salada, en el proceso de fracturación hidráulica, fracking, debido a los altos costos.

En primer lugar, indicó que para extraer agua salobre es necesario perforar pozos a profundidades de más de 1,000 metros, dado que esta agua no fluye por sí sola a la superficie y bombearla resulta costoso.

Además, argumenta que, por la cantidad de sales que contiene, es necesario limpiarla antes de poder usarla en la perforación. Al sumar todos estos costos adicionales, como lo son la perforación, bombeo y limpieza, el gas extraído se volvería caro.

Otro punto que destaca es la incertidumbre y riesgo ambiental. El exgobernador advierte que se desconoce el impacto o daño ambiental que provocaría la gran cantidad de pozos adicionales que tendrían que perforarse exclusivamente para obtener esta agua salobre.