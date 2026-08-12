Investiga UAdeC alternativas para reducir impacto ambiental del fracking en Coahuila: Octavio Pimental

Pimentel explicó que los trabajos son desarrollados principalmente desde el Centro de Geociencias Aplicadas, recordando que su director, el Doctor Luis Fernando Camacho, fue convocado por el gobierno federal para evaluar la viabilidad y el uso de la técnica del fracking (fracturación hidráulica) en México. En ese contexto, Pimentel señaló que el objetivo no es abordar únicamente el fracking como actividad, sino estudiar las condiciones que permitan disminuir sus posibles efectos sobre el medio ambiente.

La Universidad Autónoma de Coahuila ( UAdeC ) colabora con investigaciones relacionadas con las mejores prácticas para reducir el impacto ambiental asociado al fracking, particularmente en el uso del agua y el cuidado del subsuelo, informó el rector Octavio Pimentel.

“Mucho tiene que ver más que con el fracking como tal, porque es un tema muy investigado, sino el tema de los mejores usos para el cuidado del medio ambiente en el tema del fracking y lo que conlleva el cuidado del medio ambiente”, explicó.

Uno de los aspectos que se estudian es el manejo del agua, con el propósito de establecer mecanismos que permitan utilizar este recurso sin generar contaminación.

El Rector sostuvo que la participación de la universidad debe mantenerse bajo criterios académicos y científicos, independientemente de las decisiones que puedan adoptar las autoridades respecto a esta actividad.

“En la universidad también no vamos a comercializar este tipo de situaciones con un fin que no sea el de investigar”, afirmó.

Añadió que la institución continuará impulsando las investigaciones y la divulgación de sus resultados, con el objetivo de aportar información a las autoridades y a la sociedad.