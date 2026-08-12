Denunciará Alito a Sheinbaum en tribunales internacionales

Lo anterior, luego de la detención de Luis Antonio Espinoza, contador de Emigdio Moreno, hermano del dirigente político.

El líder nacional del PRI , “Alito” Moreno, anunció ayer con Azucena Uresti que denunciará a familiares de la presidenta Claudia Sheinbaum por tráfico de influencias y enriquecimiento.

Luis Antonio enfrenta una averiguación penal por el desvío de 90 millones de pesos en contratos de publicidad durante la administración de “Alito” Moreno en el gobierno estatal de Campeche.

El dirigente político aseguró a la comunicadora de Radio Fórmula que integra expedientes contra familiares de la presidenta, gobernadores y líderes de Morena por actividades ilícitas.

Alejandro Moreno dijo que las denuncias serán presentadas en cortes internacionales, pues en México hay una red de impunidad oficial que protege a funcionarios de gobierno.

El líder priista se autonombró un perseguido político del gobierno federal y dijo estar dispuesto a sacrificarse y entregar la vida por la democracia en México.

¿De cuál fumó?

AL INFINITO Y MÁS ALLÁ

El diputado local, Antonio Attolini, parece que está destinado a ser un valioso representante de la Cuarta Transformación en Coahuila.

Al menos es lo que al interior de Morena entienden los que le saben al teje y maneje de la política de este organismo político y que observan la cercanía de Attolini Murra con la dirigencia nacional.

El aguerrido legislador fortaleció su presencia en la capital del país y en Coahuila, tras sus constantes denuncias de corrupción del alcalde Román Cepeda en el Ayuntamiento de Torreón.

Las conexiones políticas de Attolini Murra con figuras nacionales de Morena pronto darán resultados y el diputado lagunero pasará de alfil a torre.

PLANTÓN

En Monclova, derechohabientes del IMSS realizaron ayer un plantón frente al Hospital General para denunciar la venta de pensiones por incapacidad parcial y total a precios exorbitantes.

Según los denunciantes, los médicos de la clínica exigen a los pacientes fuertes cantidades de dinero a cambio de autorizarles las pensiones a las que tienen derecho.

En caso de no aceptar, los derechohabientes se enfrentan a trámites burocráticos y largas esperas hasta que por necesidad se ven obligados a someterse a las exigencias de los médicos.

Pobre Monclova, tranzas por todos lados...

CONEXIÓN COAHUILA

Anda fuerte el run run de que el largo brazo de la ley investiga la liga de trabajo de la empresa huachicolera predilecta del ex gobernador tamaulipeco, Francisco García Cabeza de Vaca, en Coahuila.

Y es que la amistad del entonces mandatario estatal panista de Tamaulipas con el gobernante coahuilense, Miguel Riquelme Solís, era de sobra conocida.

Y según averiguaciones de la FGR, la empresa Maytrack S.A. de C.V, que operaba un centro de distribución de combustible en Reynosa, Tamaulipas, trabajó como contratista en Coahuila.

Maytrack, reportan en FGR, obtuvo varios contratos de servicios en el gobierno de esta entidad para luego del 2024 desaparecer de Coahuila para centrarse en la refinación.

¿Tendrá el alcalde de Torreón, Miguel Riquelme, algo qué decir al respecto?

Es pregunta, conste...