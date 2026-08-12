Destinan 365 mdp del ISN a programas de salud, educación y desarrollo social; benefician a más de 200 ONGs en Coahuila
Los fondos buscan que parte de los recursos generados por la actividad económica formal se traduzca en beneficios para las comunidades
Integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso .20 del Impuesto Sobre Nóminas (ISN) presentaron su Informe Anual de Resultados correspondiente al ejercicio 2025, en el que destacaron la inversión de 365 millones de pesos en programas de salud, educación, prevención de adicciones, desarrollo social, medio ambiente y participación ciudadana.
Entre los principales resultados se encuentran el apoyo a la salud mental, la atención de más de 64 mil consultas médicas, la entrega de medicamentos y la implementación de aulas especiales de aprendizaje.
De acuerdo con el informe presentado por Juan Carlos Villarreal, presidente ejecutivo del Comité Técnico del Fideicomiso .20, los recursos provenientes del ISN tienen como objetivo que una parte de lo generado por la actividad económica formal regrese directamente a las comunidades para contribuir a mejorar sus condiciones de desarrollo y bienestar.
En entrevista, el secretario de Finanzas, José Antonio Gutiérrez Rodríguez, explicó que cada región sesiona para analizar y definir los proyectos que serán apoyados con recursos del ISN.
Entre los apoyos otorgados a organizaciones de la sociedad civil destaca el programa Aula Inclusiva 360, dirigido a fortalecer la atención de las infancias, así como el respaldo a niños con leucemia mediante la asociación Súmate con Amor.
Otro de los resultados relevantes fue la creación del Observatorio Social, una plataforma enfocada en recopilar y analizar información sobre las condiciones de la población, con el propósito de identificar las principales necesidades de cada municipio.
Asimismo, se destacó el apoyo al Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), institución dedicada a la investigación y análisis de temas sociales.
¿CÓMO SE DESTINAN LOS RECURSOS?
Durante el evento se informó que la aplicación de los recursos se realiza mediante dos vías complementarias: programas públicos desarrollados en coordinación con instituciones e intervenciones ciudadanas impulsadas por la Fundación del Empresariado Coahuilense A.C. (FEC).
Entre los programas aprobados se encuentran Level Up Coahuila, Educación para Mujeres, Salud Integral y Prevención de Adicciones.
El programa Level Up Coahuila, enfocado en la enseñanza del idioma inglés, benefició a más de 370 mil estudiantes de más de mil 100 escuelas de los 38 municipios de Coahuila.
En Educación para Mujeres se informó que 4 mil 300 mujeres recibieron apoyo para cursar estudios universitarios, con un nivel de permanencia del 81 por ciento.
En materia de Salud Integral se brindaron más de 64 mil 400 consultas médicas mediante servicios de medicina general, especialidades y telemedicina. Además, se reportó un 97 por ciento de abasto de medicamentos en unidades de primer nivel de atención y un 82 por ciento en las de segundo nivel.
APOYO A ORGANIZACIONES SOCIALES
La Fundación del Empresariado Coahuilense (FEC), dirigida por Lucía Garza Guerra, apoyó a diversos sectores de la población y fortaleció la capacidad operativa de más de 200 organizaciones de la sociedad civil, “logrando mejorar de forma directa la atención que reciben 20 mil personas en todo el territorio estatal”.
El Observatorio Social cuenta con una plataforma digital que concentra 77 indicadores críticos relacionados con el desarrollo y la movilidad social en Coahuila.
Asimismo, se financió un Estudio de Movilidad Social en alianza con el CEEY, con el objetivo de generar estimaciones regionales actualizadas que contribuyan a la toma de decisiones estratégicas y a la definición de políticas y programas acordes con las necesidades de la población.
EL DATO
Se crea Observatorio Social
Se apoya a:
-200 ONGs
-Centro de Estudios Espinosa Yglesias
-Aula Inclusiva 360 AC
-Súmate al amor AC (Niños con leucemia)
-135 mil estudiantes
-1,532 escuelas
-420 centro de atención a adicciones
-1,800 consultas y atención a adicciones
-64,000 consultas médicas de especialidad y telemedicina