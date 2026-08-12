Destinan 365 mdp del ISN a programas de salud, educación y desarrollo social; benefician a más de 200 ONGs en Coahuila

Entre los principales resultados se encuentran el apoyo a la salud mental, la atención de más de 64 mil consultas médicas, la entrega de medicamentos y la implementación de aulas especiales de aprendizaje.

Integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso .20 del Impuesto Sobre Nóminas (ISN) presentaron su Informe Anual de Resultados correspondiente al ejercicio 2025, en el que destacaron la inversión de 365 millones de pesos en programas de salud, educación, prevención de adicciones, desarrollo social, medio ambiente y participación ciudadana.

De acuerdo con el informe presentado por Juan Carlos Villarreal, presidente ejecutivo del Comité Técnico del Fideicomiso .20, los recursos provenientes del ISN tienen como objetivo que una parte de lo generado por la actividad económica formal regrese directamente a las comunidades para contribuir a mejorar sus condiciones de desarrollo y bienestar.

En entrevista, el secretario de Finanzas, José Antonio Gutiérrez Rodríguez, explicó que cada región sesiona para analizar y definir los proyectos que serán apoyados con recursos del ISN.

Entre los apoyos otorgados a organizaciones de la sociedad civil destaca el programa Aula Inclusiva 360, dirigido a fortalecer la atención de las infancias, así como el respaldo a niños con leucemia mediante la asociación Súmate con Amor.

Otro de los resultados relevantes fue la creación del Observatorio Social, una plataforma enfocada en recopilar y analizar información sobre las condiciones de la población, con el propósito de identificar las principales necesidades de cada municipio.

Asimismo, se destacó el apoyo al Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), institución dedicada a la investigación y análisis de temas sociales.

¿CÓMO SE DESTINAN LOS RECURSOS?

Durante el evento se informó que la aplicación de los recursos se realiza mediante dos vías complementarias: programas públicos desarrollados en coordinación con instituciones e intervenciones ciudadanas impulsadas por la Fundación del Empresariado Coahuilense A.C. (FEC).

Entre los programas aprobados se encuentran Level Up Coahuila, Educación para Mujeres, Salud Integral y Prevención de Adicciones.

El programa Level Up Coahuila, enfocado en la enseñanza del idioma inglés, benefició a más de 370 mil estudiantes de más de mil 100 escuelas de los 38 municipios de Coahuila.

En Educación para Mujeres se informó que 4 mil 300 mujeres recibieron apoyo para cursar estudios universitarios, con un nivel de permanencia del 81 por ciento.