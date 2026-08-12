Saltillo será sede del 1er Congreso Internacional de Conservación de Fauna Silvestre

El encuentro busca generar un espacio de intercambio de conocimientos y experiencias en torno al manejo y protección de la vida silvestre en México, además de acercar a los participantes a iniciativas y trabajos que se desarrollan directamente en campo.

Saltillo y Cuatro Ciénegas serán los escenarios del 1er Congreso Internacional de Conservación de Fauna Silvestre, que se desarrollará del 19 al 22 de agosto de 2026 con la participación de especialistas y representantes de proyectos relacionados con la protección de especies y ecosistemas.

La primera parte del programa se realizará los días 19 y 20 de agosto en el Museo del Desierto, en Saltillo, donde se llevarán a cabo las actividades académicas y de divulgación contempladas por los organizadores.

CUATRO CIÉNEGAS RECIBIRÁ LAS ACTIVIDADES DE CAMPO

Los días 21 y 22 de agosto, el programa se trasladará a Cuatro Ciénegas, donde los asistentes tendrán la oportunidad de participar en actividades de campo y conocer de manera directa proyectos vinculados con la protección de la biodiversidad.

La organización destaca entre los objetivos del encuentro el acercamiento con especialistas, el conocimiento de proyectos reales y la participación en experiencias prácticas relacionadas con la conservación de especies y sus hábitats.

El congreso está dirigido a personas interesadas en la conservación de la biodiversidad, estudiantes, profesionales y público relacionado con el estudio y protección de la vida silvestre.

Los organizadores informaron que existen opciones de pago sin intereses o mediante esquemas diferidos y señalaron que el cupo es limitado, por lo que convocaron a los interesados a apartar su lugar con anticipación.

El programa se desarrollará durante cuatro días entre Saltillo y Cuatro Ciénegas, con actividades que combinan contenidos especializados, intercambio de experiencias y trabajo en campo.