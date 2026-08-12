Saltillo será sede del 1er Congreso Internacional de Conservación de Fauna Silvestre

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    Saltillo será sede del 1er Congreso Internacional de Conservación de Fauna Silvestre
    El Museo del Desierto será una de las sedes del 1er Congreso Internacional de Conservación de Fauna Silvestre. CORTESÍA

Expertos, proyectos y actividades de campo integrarán el programa del encuentro que también tendrá una jornada en Cuatro Ciénegas

Saltillo y Cuatro Ciénegas serán los escenarios del 1er Congreso Internacional de Conservación de Fauna Silvestre, que se desarrollará del 19 al 22 de agosto de 2026 con la participación de especialistas y representantes de proyectos relacionados con la protección de especies y ecosistemas.

El encuentro busca generar un espacio de intercambio de conocimientos y experiencias en torno al manejo y protección de la vida silvestre en México, además de acercar a los participantes a iniciativas y trabajos que se desarrollan directamente en campo.

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La primera parte del programa se realizará los días 19 y 20 de agosto en el Museo del Desierto, en Saltillo, donde se llevarán a cabo las actividades académicas y de divulgación contempladas por los organizadores.

CUATRO CIÉNEGAS RECIBIRÁ LAS ACTIVIDADES DE CAMPO

Los días 21 y 22 de agosto, el programa se trasladará a Cuatro Ciénegas, donde los asistentes tendrán la oportunidad de participar en actividades de campo y conocer de manera directa proyectos vinculados con la protección de la biodiversidad.

La organización destaca entre los objetivos del encuentro el acercamiento con especialistas, el conocimiento de proyectos reales y la participación en experiencias prácticas relacionadas con la conservación de especies y sus hábitats.

El congreso está dirigido a personas interesadas en la conservación de la biodiversidad, estudiantes, profesionales y público relacionado con el estudio y protección de la vida silvestre.

Los organizadores informaron que existen opciones de pago sin intereses o mediante esquemas diferidos y señalaron que el cupo es limitado, por lo que convocaron a los interesados a apartar su lugar con anticipación.

El programa se desarrollará durante cuatro días entre Saltillo y Cuatro Ciénegas, con actividades que combinan contenidos especializados, intercambio de experiencias y trabajo en campo.

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