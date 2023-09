La Tijera de Oro, la peluquería elegida por alcaldes que dejó escuela en Saltillo

“Mucha gente tiene la idea de que uno toma este oficio ‘porque ya no le gustó la escuela, no quiso estudiar, pues estudió belleza’, como si fuera cualquier cosa esto. El que de a deveras se dedica a esto tiene que estar bien preparado, pero sobre todo tener el gusto por la materia”, contó Roger.

“Llegas, me cuentas tu historia y te pregunto ‘¿quieres que opine o quieres descansar?’, porque luego sales hasta de pleito con las personas. A lo mejor no te están pidiendo un consejo. Desde hace años tengo esa precaución” , narró Álvarez.

Mencionó que si bien sus estudios le han ayudado a manejar mejor las situaciones que le cuentan sus clientas, lo cierto es que aprendió de a poco a no dar consejos si no se los piden.

Al estar su local frente a los Juzgados del Poder Judicial de la Federación, eran muchos los burócratas y jueces quienes requerían de sus servicios, ya fuera en sus instalaciones o en las oficinas del gobierno.

Contó que un sábado por la mañana, una secretaria, a petición de un juez, le requirió la paleta de colores de los tintes de cabello prometiéndo que la iba a devolver minutos más tarde.

“Regresa y me dice, ‘dice el juez que si puedes ir un ratito’, le digo ‘espérame, ¿no ves toda la gente que tengo?’. Me dice ‘es que es urgente, del color de cabello depende si van a sentenciar al acusado’. Volteo y les digo a las señoras ‘aguántenme tantito, regreso en 10 minutos’”, narró Roger.

Se trataba de un caso en el que un hombre era juzgado por el delito de violación y quien fue la víctima lo describió con un tono de cabello negro muy oscuro. No obstante, al juez le parecía que el acusado tenía un tono más bien castaño claro.

“Para eso me mandó a hablar, para ver si el cabello era teñido, decolorado o natural, porque de eso dependía si él dictaba sentencia. Entonces cuando me explica eso, le digo ‘pero yo no quiero problemas, ¿qué tal que yo digo que sí es y al rato va a haber represalias?’”, declaró.

Entonces al hombre le taparon los ojos, Roger ingresó a la sala de los juzgados y dio su consideración al juez.

“Su cabello era castaño claro natural, muy maltratado su cabello, todo asoleado. Era natural y su barba igual. Por eso lo soltaron”, narró Roger como afirma, tiene una larga lista de anécdotas.

POLÍTICOS PASARON POR SU TIJERA

De entre las múltiples personalidades que Roger ha atendido en la Tijera de Oro, destacó que atendió por muchos años “la familia Real”, es decir al exgobernador de Coahuila Humberto Moreira --quien además fue su compañero normalista--, y sus hermanos Rubén y Carlos.

Como otro caso particular, contó que el exalcalde de Saltillo Eleazar Galindo Vara acudía con frecuencia a la plaza San Francisco a comprar tamales, por lo que en una ocasión llegó a su local.

Posteriormente, él, sus hijos y su esposa tuvieron a Roger como su estilista predilecto, situación que no cambió aún con el cambio de estatus legal de Galindo.

“Después de un tiempo él fue a dar al penal porque no terminó bien su administración. Me mandó a hablar al penal para que fuera a cortarle el cabello. Yo creo que sí fui dos veces porque sí estuvo detenido un buen rato”, contó Roger.

EL MAYOR PLUS ES EL TRATO

Roger, recibe a sus clientas con una sonrisa, hace bromas, ríe, platica y si se lo piden aconseja. Sus clientas son frecuentes y asegura que además, los jueves en la Tijera de Oro son de whisky.

En su local, quienes esperan su turno platican con él con una naturalidad propia de un grupo de amigos de muchos años, no de una relación entre clientes y un mero prestador de servicio.

“El mayor plus es el trato a las personas, el estar siempre con una sonrisa, el saber tratar al cliente es muy importante. Si tú me llegas muy platicador a mí no me paras la boca. Pero si llegas serio, yo soy más serio que nada”, puntualizó Roger.