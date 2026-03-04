‘Lady Relojes’ pudo haber sido víctima de manipulación, señala Fiscalía de Coahuila

El caso de Verónica “N”, identificada como “Lady Relojes”, dio un giro luego de que la Fiscalía General del Estado informara que la joven podría haber sido utilizada para la comisión de delitos.

El fiscal general, Federico Fernández Montañez, confirmó que la mujer recuperó su libertad este miércoles, luego de que no se presentaran denuncias formales en su contra, y aclaró que la detención se sustentó en faltas administrativas.

Añadió que la actuación de la Fiscalía también respondió a la intención de protegerla, ya que existían indicios de que podría haber sido víctima de un delito y manipulada para realizar este tipo de operaciones.

“Nos preocupaba que detrás pudiera existir un trasfondo que pusiera en riesgo a mujeres, niños y niñas, quienes podrían ser objeto de otros delitos. Lo hemos visto antes, cuando utilizan a algunas personas para cometer delitos de mayor impacto”, señaló.