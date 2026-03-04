‘Lady Relojes’ pudo haber sido víctima de manipulación, señala Fiscalía de Coahuila
La joven de 23 años fue detenida por su presunta participación en fraudes a empresarios, pero obtuvo su libertad al no presentarse denuncias formales en su contra
El caso de Verónica “N”, identificada como “Lady Relojes”, dio un giro luego de que la Fiscalía General del Estado informara que la joven podría haber sido utilizada para la comisión de delitos.
El fiscal general, Federico Fernández Montañez, confirmó que la mujer recuperó su libertad este miércoles, luego de que no se presentaran denuncias formales en su contra, y aclaró que la detención se sustentó en faltas administrativas.
Añadió que la actuación de la Fiscalía también respondió a la intención de protegerla, ya que existían indicios de que podría haber sido víctima de un delito y manipulada para realizar este tipo de operaciones.
“Nos preocupaba que detrás pudiera existir un trasfondo que pusiera en riesgo a mujeres, niños y niñas, quienes podrían ser objeto de otros delitos. Lo hemos visto antes, cuando utilizan a algunas personas para cometer delitos de mayor impacto”, señaló.
Cabe recordar que Verónica fue detenida el pasado lunes por su presunta participación en fraudes cometidos contra al menos 18 empresarios de la región. Según las primeras estimaciones, los afectados habrían entregado relojes con un valor aproximado de 300 mil pesos cada uno, lo que representaría un monto cercano a cinco millones de pesos.
El caso tomó relevancia pública cuando, tras la detención, la madre de la joven realizó una transmisión en vivo en redes sociales en la que aseguró que su hija había sido víctima de secuestro. La transmisión superó las 10 mil visualizaciones en directo, generando reacciones y cuestionamientos sobre el paradero de la joven.
Horas después, la Fiscalía confirmó que se trataba de una detención relacionada con un presunto fraude.
Aunque se esperaba una audiencia inicial el martes, esta no fue solicitada. La Fiscalía mantuvo reserva sobre el caso hasta la declaración emitida este miércoles por el fiscal.
Al cierre de esta nota, ni la joven ni su familia han emitido una postura pública adicional.