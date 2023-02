El Gobierno de Coahuila lamentó la declaración vertida durante la conferencia matutina del jueves de la Presidencia de la República, donde el jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que la armadora automotriz Tesla debe instalarse en el sureste de México y no en el norte.

“Lamentablemente la declaración nos deja muy mal parados a México como país, y como potencia económica, y sobre todo que traigan a Tesla como pelota de ping pong”, dijo el gobernador Miguel Riquelme Solís.

Agregó el mandatario que “es violatorio de los derechos de la entidad federativa como tal. Yo creo que el Gobierno Federal debe estar para apoyar a los estados y si Tesla esta buscando el norte del país, no veo por qué ahuyentar el proyecto al sur sureste del país”.

Riquelme Solís se dijo sorprendido del veto federal a un estado en materia de inversión extranjera y aseguró que la realidad de Nuevo León respecto a la escasez del agua que presentó el año pasado, es otra a la que asegura la Presidencia de la República le impide a Nuevo León ser sede de la armadora.

“La declaración de hoy es contradictoria a los proyectos que se están llevando a cabo, hay un proyecto muy grande de agua en Nuevo León para mejorar el abasto y hay un proyecto muy grande en Coahuila con Agua Saludable para la Laguna”, comentó.

El mandatario coahuilense dijo que inversiones de la talla de Tesla son áreas de oportunidad que se dan pocas veces, pero acentuó que es la región norte de México la que cuenta con las ventajas competitivas que requiere la armadora y aunque no descartó que Coahuila siga en la búsqueda de atraer a Tesla a su territorio, sabe que la tendencia de la armadora es Nuevo León.

“Pero nos interesan las empresas satélites y todo lo que venga de Tesla lo acapararemos”, aseguró Riquelme Solís, quien descartó que los gobernadores del norte de México vayan a unirse para defender la llegada de la armadora a ese territorio.

“El gobierno federal esta acostumbrado a dar declaraciones públicas en la mañanera, no hay otra forma o no hay reuniones con los gobernadores, no hay acuerdos, no hay nada, cada quien se rasca como puede”, comentó.