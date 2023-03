“Yo no vengo de sufrimientos ni de una familia disfuncional, mis padres no se separaron ni tuvieron alguna enfermedad grave que me orillara a las drogas. No tengo una causa a la cual adjudicar mi inicio en las mismas, simplemente fue decir ‘yo quiero’” .

“Cuando regresé a Saltillo seguí buscándolas, intenté estudiar la universidad abierta y en línea pero fracasé. Se me olvidaba o me daba huev* conectarme” .

Declaró que fue un golpe para su ego haberse dado cuenta de que no estaba teniendo control de la situación pues “pensaba que trabajar mientras consumía y generar 800 pesos a la quincena era seguir sin depender de la sustancia, hasta que me fui a Canadá ” .

No obstante, señaló que en ese momento no le alarmó, quería más. “Yo sentía que la estaba controlando, que mi mente era más fuerte que la droga (...) confié ciegamente en mí de que podía con una sustancia” .

“Cuando me gradué del Ateneo me preguntaban que cómo le había hecho si casi nunca entraba a clases, pero es que fue entonces cuando me volví un drogadicto funcional ”, contó Andrés al explicar que seguía haciendo lo necesario para pasar desapercibido como jugar futbol , hacer algunas tareas y ganar trofeos mientras en sus ratos libres seguía consumiendo sustancias.

“Antes el consumidor era un joven sin estudios o con un contexto familiar de violencia , pero en los últimos años se ha presentado el perfil de este tipo, donde a veces son hasta niños genios que lamentablemente no supieron manejar sus emociones y cayeron en las drogas por presión de sus amigos o por no saber cuánto valían como persona y buscaron en dichas sustancias la aprobación de sus amigos” , comentó Pérez Reyes.

Agregó que lo despidieron del supermercado en el que trabajaba porque aunque nunca se lo dijeron, el hecho de que llegara “loco” a trabajar todos los días cree que fue el factor principal. Sin embargo, la empresa le pidió que firmara una renuncia y al rehusarse, ganó una demanda y por lo tanto “una feria”.

“Con esa feria me compré ropa y accesorios, porque había conseguido jale en Rosarito, cerca de Tijuana”.

“ME DESPERTABA EL AGUA DE LA PLAYA O LOS POLICÍAS”

Andrés narró cómo a través de internet consiguió trabajo en una casa de meditación, donde probó por primera vez el “búfalo albarius” o “sapito”, el sudor de un sapo alucinógeno que le hizo caer aún más en la adicción a las sustancias.

“Cuando trabajaba en el supermercado en Saltillo probé el crico y cuando llegué a Rosarito, además del “sapito” busqué otra vez el cristal, por eso ya no me aceptaron en la casa de meditación”, contó Andrés como contexto de cómo terminó trabajando de mesero en un table dance.

“Duré tres meses en Rosarito, pero dos de ellos fueron mi fondo. Como mesero llevaba tragos, recogía la ropa de las trabajadoras y vivía de mis propinas. (...) La renta era muy cara y no me alcanzaba, prácticamente fui un vago, dormía en las calles o a veces en la playa. Si no me levantaba el agua me levantaban los policías para llevarme a los separos junto con otros vagos como yo”, dijo.

Andrés contó que el consumo de cristal le hizo comenzar con alucinaciones, veía y escuchaba cosas que en realidad no estaban pasando. Comenzó a creer que lo querían matar.

“Tuve mi punto de quiebre en dos ocasiones. Una vez estaba nadando en la playa e intentando sacar a un güey con el que loqueaba y se estaba ahogando, me jaló y casi me ahogo yo. Batallé para salir del agua, pero lo logré. Me dolió que casi me muero y a las personas con las que estaba no les importó.

“Las drogas casi me hacen morir en la raya, estuve al borde de la locura. El adicto solo piensa en sí mismo, en intentar seguir consumiendo.

“La segunda vez fue cuando llegué al table y estaba seguro que clientes, meseros y hasta los dueños del lugar me querían matar. Le hablé a mi papá a las cuatro de la mañana pidiéndole que fuera por mí. Me preguntó que qué me había metido y le dije que crico. Se asustó y me mandó un boleto de avión para Monterrey.

“De las cuatro a las seis estuve en un OXXO resguardándome, porque estaba seguro de que me querían matar, hasta que fue hora de irme al aeropuerto. El taxista me robó mi maleta y se me perdió mi celular. Ahí me tienes pidiendo teléfonos prestados para hacer una llamada, de a buenas que me acordaba del número de mi hermana.

“Llegué a Monterrey, agarré un camión a Saltillo. Llegué, me metieron a bañar y me dijeron ‘Andrés, te vamos a anexar’”, dijo.

EN EL ANEXO TE DABAN TU “AYUDA ESPIRITUAL”

A sus 20 años, Andrés llegó a un centro de rehabilitación o “anexo” en la ciudad de Durango, donde cuenta lo complicado que fue pelear con su propia mente debido a la abstinencia.

“En otros anexos te van quitando las sustancias de a poco, en este no, desde el día uno estás limpio. La necesidad es un punto muy cabrón, estás tan acostumbrado a estar dopado que no te reconoces limpio. Tu cuerpo te pide, ‘quiero más droga, quiero más droga, quiero más droga’. Batallas con la ansiedad, con querer salirte”.

Andrés narró que en el anexo, el personal utilizaba la violencia física para mantener el orden, pues también fueron personas rehabilitadas a los que muchas veces sus familias nunca fueron a verlos y “quedan resentidos con los nuevos que van llegando”.

“Mis papás me iban a visitar cada tres semanas. Mi abuelo, que en paz descanse, siempre estuvo al pendiente de mí”.

Agregó que le asignaron una cama al lado del “Pistolero”, un hombre de 22 años, pero que parecía de 30 y al que “pend*jeaba” en tono de broma, hasta que le contaron que se había ganado ese apodo porque en el barrio andaba armado y era sicario hasta que lo anexaron.

“Cuando llegas, por la misma abstinencia estás enojado por todo. Te sirven de comer, te enojas. Te mandan a dormir, te enojas. Al que se pone de rejego lo mandan a recibir su ‘ayuda espiritual’ que no era otra cosa que unos buenos verg*zos (...)”

“A mí nunca me tocó, nomas me daban unos zapes. Yo tenía el paro que el padrino era mi familiar y por eso no me hacían nada”, dijo.

Andrés contó que una de las cosas más complicadas del anexo es la comida, pues durante los seis meses que estuvo internado, desayunó, comió y cenó sopa. Además cuenta que a su familia le cobraban 800 pesos semanales por su estancia, hasta que su papá a los dos meses se dio cuenta que al resto de anexados les cobraban solo 500, reclamó y le cambiaron la tarifa.

RECAER Y RENACER EN PIEDRAS NEGRAS

Mendoza Higareda narró que un 13 de diciembre del 2019 salió del anexo y regresó a Saltillo. Dos días después comentó que fumó marihuana con un familiar y volvieron las alucinaciones

“Cuando un adicto deja las sustancias, las alucinaciones desaparecen, cuando fumé mota regresaron, volví a escuchar voces. El cuerpo y la mente tienen memoria, te metes una sustancia y piensan que es la misma, fue entonces que fumaba más para esconder o callar esas voces”, explicó

Después de salir del anexo, Andrés Mendoza se instaló en la ciudad de Piedras Negras para inscribirse en la carrera de Ingeniería en Tecnología Ambiental en la Universidad Politécnica de Piedras Negras, de donde está a punto de graduarse.

Señaló que las autoridades de la institución educativa se dieron cuenta de su consumo de marihuana y le dieron un ultimátum: “o la dejas o te corremos”. “Fue ahí donde empezó a bajar mi consumo, eran solo dos churros por semana y ahí agarré la hebra de que si no salía iba a volver a tener consecuencias”.

Mendoza contó que para mayo del 2020 y con 21 años, consumió marihuana por última vez y desde entonces “fue increíble”.

“Con el futbol ni se diga, luego luego me dieron beca del 80 por ciento para que jugara con ellos y resultó que también soy bueno para el tochito”, dijo

Con la comodidad y la confianza que tuvo en Piedras Negras, además recibió premios por ser activista ambiental, participa en la Red de Jóvenes por México y se ha ganado la confianza del rector de la Universidad, Raúl Vela.

“Una vez nos llevaron a una plática con el ‘Grillo’ Sada, a quien le conté mi historia y terminó encantado. ‘Necesitamos más guerreros como tú’ me dijo, por eso me invitó a trabajar con él y me trajo a San Pedro”.

“MIS PADRES SIGUEN DICIENDO QUE FRACASARON”

Respecto a su familia, Andrés cuenta que nunca lo hicieron a un lado, pero que a la fecha sus padres siguen lamentando que haya caído en las drogas y señalan que “fracasaron” como padres.