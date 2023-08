Libros de texto gratuito son como en el sistema educativo de Suiza y Finlandia: Morena Coahuila

“Que se hizo mujer y hombre porque Dios lo dijo. No, eso no es. ¡Claro, somos mamíferos! Eso tiene que venir, somos animales”, señala diputada

Morena defiende el contenido de los nuevos libros de texto gratuito y asegura que están basados en los modelos de Suiza y Finlandia, que promueven la crítica asertiva y constructiva del entorno en que se vive, con participación activa, donde los estudiantes participan en diferentes temas sin obedecer solo órdenes, como fueran robots.

“La Nueva Escuela Mexicana busca que las personas aprendan a respetar a las demás sin importar de dónde vienen, de qué clase social son, si son de alguna etnia o tienen diferencia en su piel y no utilizar términos peyorativos para tratar de ofender porque se dice a las personas naco, porro, chocorrol, con tal de ofender a una persona por su fisonomía”, señaló la diputada Lizbeth Ogazón Nava.

Sin embargo, refirió, hay quienes tratan de defender un sistema educativo que ha demostrado no dar los mejores resultados y México ocupa uno de los últimos lugares en evaluaciones internacionales por el desempeño de sus estudiantes porque los niños no aprenden, solo obedecen órdenes.

“Este es un modelo -argumentó- basado en sistemas que han tenido muy buena repercusión y estamos hablando del modelo de Suiza y un modelo finlandés. En ningún momento aparecen esos regímenes que dicen (de Cuba y Venezuela)”.

Los libros están cargados de ideología, aseguró, pero de una ideología humanista, de aprender a respetar a los demás sin importar su diversidad sexual, a las diferentes familias, como la conformada por papá-mamá-hijos, pero también hay mamás solteras, dos madres con hijos, dos padres con hijos; también hay familias con un padre y una madre divorciados.

En los anteriores libros, cargados de ideología, eliminaron la materia de Civismo, por eso hoy tenemos jóvenes que no conocen la Constitución porque los gobiernos de derecha eliminaron la materia, lo mismo que fechas cívicas; dicen que el 21 de marzo es el día de la primavera, cuando se recuerda el nacimiento de Benito Juárez, indicó.

“Ahora me van a decir que quiere poner el tema del creacionismo y que se hizo mujer porque Dios lo dijo y hombre porque Dios lo dijo. No, eso no es. ¡Claro, somos mamíferos! Eso tiene que venir, somos animales”.

“Lo que busca este nuevo sistema de educación es que los niños aprendan a pensar, a crear, a fomentar un pensamiento crítico y no a estar a la orden del capitalismo imperante en el país. La educación es para la vida y no para hacer mano de obra”, concluyó.