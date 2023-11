Líder de CMIC y municipio de Frontera pelean predio; ambos aseguran ser propietarios

“Este predio me pertenece, si se fijan está todo bordeado y dice propiedad privada, ayer nos percatamos de que vino el municipio a trazar por que pretenden donar unas hectáreas que no les corresponden a los maestros. No sé quién llegó de Obras Públicas y rompió el candado con notario y Ministerio Público”, dijo la mujer.

Explicó que en el 2007 su padre hizo un trato con el municipio de Frontera, que en ese entonces tenía como alcalde a Mario Dávila, para vender las 15 hectáreas a cambio de 3 millones de pesos, sin embargo esto no se concretó por que el municipio nunca pagó.

“No se terminó de hacer, desafortunadamente falleció mi papá y hasta ahorita el municipio entro a la fuerza”, denunció Asís Cipriano.

Dijo que desde ese entonces se ha encargado de dar mantenimiento al predio, que incluso está cercado, destacó además que el predio no está en venta tampoco, por lo que peleará legalmente por aclarar esta situación.

Roberto del Bosque Hernández, director de Obras Públicas, arribó al predio que se ubica cercano al Libramiento Carlos Salinas de Gortari acompañado de Isabel Méndez, directora de Catastro, ellos presentaron documentos que avalan que el terreno es propiedad municipal, por lo que elementos de la Fiscalía General del Estado lps respaldaron en la posesión.