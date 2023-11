Viene amarga Navidad para obreros de AHMSA; programa de Empleo Temporal los ‘corta’ en diciembre

FRONTERA, COAH.- Tras meses de apoyar a cerca de 30 obreros de Altos Hornos de México en el Programa de Empleo Temporal, el municipio de Frontera ya no puede seguir brindando este apoyo, toda vez que mensualmente desembolsa cerca de 180 mil pesos en el pago de salarios y a futuro podrían verse afectadas sus finanzas.

El alcalde Roberto Piña Amaya expuso que después de que la empresa acerera dejo de pagar salarios a los obreros, se abrió esta posibilidad de seguirles ayudando con trabajos en la localidad, a cambio de un salario semanal de mil 800 pesos.

TE PUEDE INTERESAR: Desempolven el curriculum y su mejor sonrisa; Monclova tendrá Feria del Empleo este jueves

Sin embargo el pago de todos los estos trabajadores genera un gasto al ayuntamiento de 180 mil pesos mensuales y ya no se puede continuar con este ejercicio para no afectar las finanzas del municipio.

“Ya me dijo la contadora, ya no vas a poder, vamos a darles las gracias en el siguiente mes”, expuso el edil.

Dijo que a lo largo de tres meses se ha erogado más de 450 mil pesos de recursos municipales en los pagos por el programa de Empleo Temporal a los obreros de AHMSA.

“No tenemos manera como municipio, hicimos un esfuerzo, todavía tenemos finanzas sanas, los salarios de los muchachos del municipio están cubiertos, pero no se puede seguir cargando con este ejercicio en apoyo de los obreros”, señaló,

Dijo que ningún municipio de la Región Centro de Coahuila está preparado para enfrentar este gasto para apoyar a los trabajadores, así mismo no se puede apoyar a todos los trabajadores de esta empresa, que tiene una base de 17 mil empleados y obreros.

TE PUEDE INTERESAR: Afirma líder sindical que llegada de Manolo Jiménez mejorará sistema de salud de maestros de Coahuila; abre puerta a privados

Lamentó que este empleo temporal se culmine en época donde la población está acostumbrada a tener ingresos por pagos de aguinaldos y ahorros.

Piña Amaya declaró que él como alcalde de Frontera, donde habitan cientos de obreros de AHMSA, ha hecho el llamado al Gobierno Federal para que atienda la situación, por que es este quien debe de entrar a dar una solución.

“A veces pienso hasta encadenarme en México, he pensado para decir a ver volteen a ver por Dios, entiendo que el Gobierno Federal hace mucho ejercicio a través de los programas, eso me queda perfectamente claro, pero aquí necesitamos un extra, ahorita en este zona, no vamos a salir con los programas sociales, no va generar”, señaló.

Destacó que los municipios de la región tienen que hacer un frente común para pedir al Gobierno Federal que intervenga en el caso donde resultan perjudicadas 17 mil familias de las regiones Centro y Carbonífera de Coahuila, pero además cientos de proveedores y empleados indirectos de la siderúrgica.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Revivirá la fiesta brava en Coahuila?

“Lamentablemente no está en nuestras manos una respuesta, es urgente que el Gobierno Federal le entre a este ejercicio, es urgente que ya solucione.

“No he dejado de creer que vamos a salir adelante, lo que me parece muy poco humano es que en estas fechas y épocas, todavía traigamos a los trabajadores de AHMSA en esas vicisitudes, y no es que quiera andar de ‘Martha la piadosa’ salvando gente haciendo ejercicios que no me corresponden”, concluyó.