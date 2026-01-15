Lidera Coahuila territorio afectado por sequía a nivel nacional; Laguna y Sureste, regiones libres

Coahuila
/ 15 enero 2026
    Lidera Coahuila territorio afectado por sequía a nivel nacional; Laguna y Sureste, regiones libres
    El Monitor de Sequía de México reportó que 29 de los 38 municipios de Coahuila presentan niveles que van de sequía moderada a excepcional. FOTO: UNSPLASH

Una cuarta parte del territorio coahuilense presentó “sequía severa”, según datos de la Conagua

Coahuila es el estado con el mayor porcentaje de su territorio afectado por la sequía al cierre de 2025, de acuerdo con el Monitor de Sequía de México (MSM) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El reporte con corte al 31 de diciembre señala que el 71.8 por ciento del territorio estatal presenta alguna condición de sequía. Le siguen Sinaloa, con 43.8 por ciento; Tabasco, con 40.3 por ciento; Chihuahua, con 32.6 por ciento, y Tamaulipas, con 29.4 por ciento.

En el caso de Coahuila, el 10.2 por ciento del territorio se ubicó en nivel D0 – Anormalmente seco; el 34.4 por ciento en D1 – Sequía moderada; el 24.6 por ciento en D2 – Sequía severa; el 2.2 por ciento en D3 – Sequía extrema, y el 0.4 por ciento en D4 – Sequía excepcional.

Además, la entidad mantiene el liderazgo nacional en cuanto al número de municipios con niveles de sequía que van de D1 – Sequía moderada a D4 – Sequía excepcional, al sumar 29 de sus 38 municipios en estas categorías. A nivel nacional, 115 municipios presentan alguna condición de sequía.

Únicamente los municipios de Ocampo, en Coahuila, y Manuel Benavides, en Chihuahua, registraron el nivel D4 – Sequía excepcional, considerado el más severo.

La sequía se mantuvo, además, en al menos la mitad de los municipios de Coahuila durante todo 2025, en contraste con 2024, cuando esta condición se interrumpió en septiembre de ese año.

SURESTE Y LAGUNA SE LIBRAN

El registro de los municipios muestra que aquellos ubicados en el sur de la entidad, tanto al este como al oeste, se encuentran libres de alguna condición de sequía.

Hasta la segunda quincena del pasado mes de diciembre, 31 municipios del estado presentaban alguno de los niveles de sequía. Solo Arteaga, General Cepeda, Matamoros, Ramos Arizpe, Saltillo, Torreón y Viesca no registraron afectaciones, condición que se mantiene desde el mes de septiembre.

