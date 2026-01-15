Nuevo organismo federal supervisará el Tren Saltillo-Nuevo Laredo

La supervisión del Tren Saltillo–Monterrey–Nuevo Laredo quedará en manos de un nuevo organismo federal, luego de que el Gobierno de México formalizara la creación de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI), instancia que concentrará la planeación y el desarrollo de los proyectos de transporte ferroviario de pasajeros en el país.

La ATTRAPI fue constituida como un organismo público descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), tras la publicación de su decreto de creación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado martes 13 de enero. Su puesta en marcha responde a la necesidad de fortalecer la capacidad técnica y operativa del Estado para el diseño, construcción y operación de trenes de pasajeros.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Morena avala su plataforma y define estrategia de coaliciones para el Congreso local

Entre sus primeras responsabilidades se encuentra el seguimiento y supervisión de las nuevas rutas ferroviarias contempladas por el gobierno federal, destacando el corredor Saltillo–Monterrey–Nuevo Laredo, que con 396 kilómetros de extensión es considerado uno de los proyectos estratégicos para el norte del país por su impacto en la movilidad regional y la conexión con la frontera.