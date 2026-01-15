Nuevo organismo federal supervisará el Tren Saltillo-Nuevo Laredo
El proyecto del Tren Saltillo–Monterrey–Nuevo Laredo forma parte de la primera fase de expansión ferroviaria para pasajeros, considerada estratégica para fortalecer la conectividad del norte del país y el vínculo con la frontera
La supervisión del Tren Saltillo–Monterrey–Nuevo Laredo quedará en manos de un nuevo organismo federal, luego de que el Gobierno de México formalizara la creación de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI), instancia que concentrará la planeación y el desarrollo de los proyectos de transporte ferroviario de pasajeros en el país.
La ATTRAPI fue constituida como un organismo público descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), tras la publicación de su decreto de creación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado martes 13 de enero. Su puesta en marcha responde a la necesidad de fortalecer la capacidad técnica y operativa del Estado para el diseño, construcción y operación de trenes de pasajeros.
Entre sus primeras responsabilidades se encuentra el seguimiento y supervisión de las nuevas rutas ferroviarias contempladas por el gobierno federal, destacando el corredor Saltillo–Monterrey–Nuevo Laredo, que con 396 kilómetros de extensión es considerado uno de los proyectos estratégicos para el norte del país por su impacto en la movilidad regional y la conexión con la frontera.
De acuerdo con el decreto, la ATTRAPI tendrá atribuciones para planear y construir infraestructura férrea, así como para regular, conducir y vigilar el desarrollo y la operación del Sistema Ferroviario Mexicano. Esto incluye no solo la edificación de vías, sino también la capacidad de operar y prestar el servicio público de transporte ferroviario de pasajeros.
El nuevo instituto también podrá coordinarse con gobiernos estatales y municipales para desarrollar obras de transporte público e infraestructura urbana, además de supervisar todo el proceso técnico y administrativo de los proyectos que se le asignen.
Entre los ejes que deberá garantizar la ATTRAPI se encuentran la funcionalidad, accesibilidad, seguridad y conectividad de los sistemas ferroviarios, con una visión integral que permita articular los trenes de pasajeros con otros medios de transporte público.
El DOF precisa que este organismo continuará con el proyecto ferroviario impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que contempla la construcción de alrededor de tres mil kilómetros de nuevas vías para trenes de pasajeros en el país. En la primera etapa se incluyen, además del tramo Saltillo–Monterrey–Nuevo Laredo, las rutas AIFA–Pachuca, Ciudad de México–Querétaro y Querétaro–Irapuato.
Asimismo, la ATTRAPI tendrá la facultad de analizar los sistemas de transporte público de pasajeros para promover la multimodalidad y la integración de servicios, en colaboración con los estados y municipios, con el objetivo de mejorar la movilidad y el acceso en las distintas regiones del país.