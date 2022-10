Lista de presidenciables de AMLO, ‘una manzana envenenada’: Miguel Riquelme

“Aventaron la manzana envenenada, muchos la van a pescar, yo no, lo digo clarito, tengo los pies en la tierra”. Así reaccionó el gobernador de Coahuila, Miguel Angel Riquelme Solís, ante la lista de posibles candidatos presidenciables de la oposición, presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en “la mañanera”.

A temprana hora, AMLO presentó su lista de presidenciables de la oposición y entre ellos mencionó al mandatario estatal, a quien se le cuestionó si con ello el presidente pretende meter ruido o desestabilizar al PRI y al resto de los partidos opositores antes de iniciar el proceso de elección, y respondió que, sin duda, se busca conseguir un propósito.

“Obviamente eso trae otros propósitos. Te diría ‘agradezco la deferencia’, pero ni eso agradezco. La verdad es que no le hace un bien al país. Que el presidente defina a los candidatos de Morena, que la oposición, que cada partido lo haga.

“Eso es la democracia de la que luego tanto habla Morena, no se respeta. Ahora resulta que va a definir cuál va a ser el candidato de la oposición o quienes tienen posibilidades. No creo que nadie se ganche, pero la verdad es que, al menos en un servidor, tengo los pies en la tierra y ese tipo de cosas a mí no me va, ni me emociona”, manifestó el jefe de gobierno.

La lista de AMLO refleja falta de seriedad, lamentó, al indicar que en lo personal aspira a concluir su mandato y todos los proyectos ofrecidos.

“No creo que una lista y menos sacada por el presidente tenga veracidad”, manifestó, al señalar que su administración termina el 30 de noviembre de 2023 y solo aspira, al terminar su gestión, poder caminar por las calles de Coahuila, como lo hacía como cualquier ciudadano.

Uno de sus proyectos principales es mantener el estado seguro y dejar bases sólidas para que continué la paz.

